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Вот куда прилипнут пивные пузырьки, если в баре вам подсунули грязный стакан!

Совет от бармена!

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Пиво. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Ничто не заставит вас отказаться от пива скорее, чем грязный бокал, на котором остались следы от рук или губ прошлого посетителя бара, пишет Лайф.

Один из производителей пива решил поделиться с частыми посетителями баров секретом, как определить, в чистый ли бокал налит напиток.

Пит Курс, один из производителей пива MillerCoors, заявил, что бокалы не стоит мыть той же губкой, что и посуду. Дело в том, что на губке скапливается жир, который затем остаётся на стенках стакана, но заметить его можно не всегда. Однако Курс рассказал, как определить чистоту стакана с пивом, заказанного в баре.

Определить чистоту стакана можно по пивным пузырькам. Пивные пузырьки будут липнуть на те места, где остались жирные пятна.

По словам Курса, дома тоже не всегда удается начисто вымыть посуду. Определить оставшиеся загрязнения поможет обычная соль.

Насыпьте соль в стакан и встряхните его. Если соль прилипла к стенкам, то стакан чист. Если же она сползла на дно, значит, на посуде до сих пор остались грязные пятна.

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