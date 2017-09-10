Рисуй меня голой: учительница отправляла восьмикласснику свои фото из солярия

Учительницу одной из школ американского города Гранд-Прери (штат Техас) Ребекку Гордел обвинили в совращении своего ученика, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, 28-летняя учительница отправляла восьмикласснику свои голые фото из солярия и просила нарисовать ее. Кроме того, девушка однажды сидела у подростка на коленях, а также регулярно писала ему сообщения сексуального характера.

Отношения педагога и ее ученика продлились около трех месяцев. В марте этого года сотрудник полиции, представившись учеником Ребекки, отправил ей СМС с предложением провести ночь. Девушка согласилась.