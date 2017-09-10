Если не можете бросить: три отличных способа в разы снизить вред от курения

Они помогут минимизировать вред, который вы причиняете своему организму во время курения.

1. Ешьте больше красных овощей и фруктов

Для того, чтобы вывести вредные продукты горения табака из организма, ешьте больше овощей и фруктов красного или розового цвета (помидоры, арбуз, перец, грейпфрут и т.д), пишет Lifter.

Употребляйте продукты, богатые витамином С - киви, клубнику, капусту.

2. Выберите четкое время для курения

Пусть походы в курилку будут не хаотичными, а распланированными. Так организм сможет подстроится под ваш ритм и начнет вырабатывать вовремя нужные для расщепления смол ферменты.

Попробуйте курить, например, через каждых два часа. Но следуйте вашему плану без срывов и поблажек. Иначе ничего не получится.

3. Курите стоя. Или сидя

Это значит, что во время курения не стоит быстро идти или даже бежать. Ведь так вредные вещества еще быстрее будут разносится вместе с кровотоком по вашему организму.

Какие еще лайфхаки вы знаете, чтобы уменьшить вред от курения? Поделитесь ими в комментариях.