Семья Наташи Королевой столкнулась с масштабным стихийным бедствием в США

По последним данным, ураган усилился до максимальной категории опасности, скорость ветра составляет 257 километров в час.

Наташа Королева жутко переживает за своих родных, оставшихся в Майами. Она прекрасно осознает, какой опасности подвергаются ее близкие.

«Я буду молиться за вас!» - написала певица в комментариях к посту своего мужа, Сергея Глушко.

Сама певица сейчас в полной безопасности. Наташа Королева в эти находится в Сочи, на фестивале «Новая волна», рассказывая в «Инстаграме» о том, как проводит там время. И конечно же, она постоянно на связи со своей семьей.

Но судя по всему, супруг певицы Сергей Глушко настроен оптимистично. Накануне утром он пообещал своим подписчикам делиться в микроблоге последней информацией об урагане, пишет СтарХит.

«Следите за новостями. Всем удачи! По возможности, буду выкладывать информацию, - прокомментировал Сергей Глушко под видео, снятым из окна квартиры в Майами. - Пятница, Майами-бич, оплот русского сопротивления. Готовимся к урагану».

Подписчики Сергея Глушко пожелали ему удачи. А кто-то узнал в нем своего соседа по дому и предложил пережить стихийное бедствие вместе. «Удачи вам! Надеюсь все обойдется!», «Будьте осторожны. Кошмар!», «Это страшно. Аккуратней, сил вам и терпения. Пусть хоть потише дует, а лучше совсем перестанет», «Мы с вами в одном доме! Вместе справимся. Если что, у нас есть вода», - такие комментарии оставляют в микроблоге Сергея Глушко его фолловеры.