Близкий человек предал Бориса Корчевникова

Оказывается, Бориса предал отец. Телеведущий с самого рождения рос в неполной семье.

Муж ушел от матери Корчевникова, когда она была беременна. Долгие годы Борис не общался с мужчиной, давшим ему жизнь.

"В детстве я шлялся по театру, заходил в кабинеты и спрашивал: "Не вы мой папа?" – вспоминает телеведущий.

По словам Корчевникова, из-за предательства отца он и сам не может создать семью. "В моей жизни были отношения, были попытки несколько раз начать семейную жизнь, но все не складывалось", – рассказал он программе Кизякова, анонс которой появился в Сети.

Напомним, что ранее Корчевников стал главным героем нового ток-шоу Малахова. В ходе программы Борис рассказал, что два года назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга. Тогда же он вскользну упомянул и об отце.