Гороскоп на 10 сентября укажет на трудности этого дня: читай скорее!

В целом благоприятный день, но, к сожалению, под влиянием негативных тенденций находится одна из важных сфер жизни – романтические отношения. Накопились противоречия, преодолеть которые не так просто, но и закрывать глаза на существование проблем никак нельзя. Справиться с трудностями будет легче тем, кто не отвергает опыта предыдущих поколений и придерживается общепринятых традиций.
С точки зрения работы день достаточно хорош и удачен, поскольку ставит лишь те задачи, с решением которых мы можем справиться. Стабилизируются деловые отношения, можно положить конец недоговоренностям, разоблачить интриги недоброжелателей.
Овен
День характеризуется снижением жизненного потенциала, поэтому Овнам сегодня многие вопросы кажутся неразрешимыми, а трудности – непреодолимыми. Ситуация осложняется еще и разладом в отношениях с союзниками и деловыми партнерами, многочисленными профессиональными разногласиями, которые могут стать почвой для серьезных конфликтов. Нежелательна политика отстранения: вы должны быть в центре событий, если хотите отстоять свои интересы, пишет Дворец.
Удачный день для семейных дел, покупок, обустройства жилья. Романтические отношения не подвержены переменам, они продолжают развиваться в обычном русле, радуя вас и вашего избранника.
Телец
Гармоничный, приятный и удачный день. Профессиональные успехи будут весьма значительными, деловые отношения – стабильными и надежными. Можно проводить важные переговоры, в том числе и касающиеся смены места работы, обсуждать вопросы, касающиеся повышения по службе и увеличения заработной платы. Несколько хуже обстоит ситуация с развлечениями: звезды советуют настроиться на деловой лад и не тратить время зря.
В общении с близкими проблем не возникнет, ваш авторитет не будет подвергнут сомнению, а пожелания не останутся невыполненными. События этого дня способствуют сближению влюбленных, выходу романтических отношений на новый уровень.
Близнецы
Нельзя рисковать, суетиться, спешить. Сегодня Близнецы смогут добиться успехов, если будут серьезны и осмотрительны, к любым делам подойдут ответственно и не станут пренебрегать опытом коллег и старших родственников. Помогут заслужить расположение звезд также верность традициям и умеренный консерватизм.
Для экспериментов любого рода день совершенно не подходит, а наибольшей опасности подвергаются те, кто попытается изменить отношения с близкими, прибегнув к тактике интриг, манипуляций и ультиматумов. Помогут в борьбе с влиянием негативных тенденций такие качества Близнецов, как оптимизм, доброта и дружелюбие.
Рак
Очень высок жизненный потенциал Раков, поэтому представители данного знака сегодня смогут во многом преуспеть. Да, не все дается легко, но вашей настойчивости и целеустремленности можно позавидовать. Отправляясь на деловые переговоры, помните – сегодня ваша репутация работает на вас; не упустите возможность деликатно напомнить руководству о своих достижениях и заслугах, а также ситуациях, когда ваши знания и опыт пошли на пользу всем.
В личной сфере день связан с подведением итогов. Звезды советуют также не торопиться с выводами – сегодня вы склонны видеть мир черно-белым, не замечая полутонов, а потому многие поступки близких людей оцениваете слишком бескомпромиссно и сурово.
Лев
Сфера, которая потребует особого внимания Львов – романтические отношения. Разлад возможен как у юных влюбленных, так и в стабильных парах, которые вместе не один пуд соли съели. Но трудности носят исключительно временный характер, и, если вы будете терпеливы и снисходительны, напряженность быстро спадет. Тем, кто стремится к новым знакомствам, звезды советуют быть очень разборчивы: обаяние Львов притягивает как в высшей степени достойных особ, так и сомнительных персонажей.
Радует состояние финансовых дел: ваши возможности, наконец, совпадут с вашими потребностями. Однако не спешите швырять деньги на ветер – во второй половине дня вам представится возможность сделать очень выгодные инвестиции.
Дева
В высшей степени подходящий день для разнообразных развлечений, посещения увеселительных заведений, отдыха в компании друзей и членов семьи. Несмотря на обычное трудолюбие, сегодня Девы склонны веселиться и даже проявлять немного легкомыслия, так что не исключены увлекательные приключения и забавные происшествия.
На работе серьезных перемен не ожидается, однако будьте готовы вернуться к сложным делам, которые неоднократно откладывались. Возможно получение крупной суммы или заключение выгодной сделки. Девы, работающие с иностранными партнерами, должны быть особенно внимательны и осторожны.
Весы
День спокойный и удачный, омрачит его лишь заметное снижение жизненного потенциала, из-за которого Весы могут испытывать недомогания, чувствовать себя апатию, страдать от отсутствия интереса в жизни. Не отчаивайтесь, звезды предлагают вам весьма действенные «лекарства» - например, путешествия и новые знакомства, которые не только поднимут настроение, но и помогут почувствовать прилив сил.
Многие Весы получат интересные задания, позволяющие проявить себя с лучшей стороны. Возрастает интерес к работе, но и сфера личной жизни не остается «за кадром»: здесь происходят события менее значимые, однако очень приятные.
Скорпион
Скорпионы в ладу с собой, а вот найти общий язык с окружающими представителям этого знака очень непросто. Удивляться тут нечему: ваши идеи кажутся слишком смелыми, планы – невыполнимыми, а увлечения – экстравагантными и даже шокирующими. Постарайтесь свести к минимуму общение с консерваторами, бескомпромиссными сторонниками традиций и правил: именно с такими людьми вам будет труднее всего достичь взаимопонимания.
Личная жизнь – не поле для экспериментов, от любых рискованных затей в данной области нужно отказаться. Сохраняйте то, что имеете: близкие будут вам за это благодарны.
Стрелец
Все складывается удачно, однако наиболее значительных успехов Стрельцы сегодня достигнут благодаря не везению, а трудолюбию и старательности. Нельзя терять время впустую, бездельничать, отвлекаться от основной цели ради мелких дел; чем более вы внимательны, ответственны и серьезны, тем больше у вас оснований рассчитывать на благосклонность звезд.
Это подходящий день для встречи со старшими родственниками, решения каких-то домашних проблем, а также раскрытия семейных тайн. Не бойтесь задавать близким «скользкие», неудобные вопросы: сегодня вы готовы не только услышать любой ответ, но и правильно отреагировать на него.
Козерог
В целом удачный день, хоть и не лишенный трудностей. Козерогам он принесет новые знания и полезный опыт, а у некоторых представителей знака появится возможность испытать свои силы на неожиданном поприще. Не бойтесь экспериментов, но старайтесь избегать необдуманных поступков, а также действий, цель которых для вас не слишком ясна.
День благоприятен для творческой деятельности любого рода, проявления своей индивидуальности, раскрытия новых талантов. Тем, кто жаждет перемен в личной жизни, звезды советуют не искать счастье в далеких краях – куда больше у вас шансов встретить свою «половинку» там, где вы бываете регулярно.
Водолей
Водолеям не стоит торопить события: сегодня звезды, похоже, решили поучить представителей этого знака терпению и благоразумию. Недоброжелатель бросил вызов? Подумайте, нужно ли начинать боевые действия немедленно. Поступило заманчивое предложение? Постарайтесь получить максимум информации прежде, чем давать окончательный ответ.
Не пытайтесь подталкивать близких людей к какому-то нужному вам решению, руководить поступками окружающих, насаждать свою точку зрения – подобные действия повлекут за собой неприятные последствия. Даже если перемен очень хочется, не выступайте их инициатором: очень скоро наступит момент, когда вы сможете добиться своего без всяких усилий.
Рыбы
Хотя день в целом неплох, Рыбы склонны видеть его события в мрачном свете, впадать в панику из-за мелочей и по мере сил запугивать окружающих. Близкие не поддадутся вашим пессимистическим настроениям, но и успокоить вас едва ли смогут. Готовьтесь к тому, что со своими проблемами, как реальными, так и надуманными, вам придется разбираться самостоятельно; за помощью можно обратиться лишь в крайнем случае и только к проверенному человеку.
Интуиция, подводящая Рыб крайне редко, сегодня дает сбои, поэтому руководствоваться лучше логикой, здравым смыслом и проверенной информацией. Последнее особенно важно для тех, кто планирует сделать крупные покупки и инвестиции.