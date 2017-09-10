Гороскоп на 10 сентября укажет на трудности этого дня: читай скорее!

С точки зрения работы день достаточно хорош и удачен, поскольку ставит лишь те задачи, с решением которых мы можем справиться. Стабилизируются деловые отношения, можно положить конец недоговоренностям, разоблачить интриги недоброжелателей.

Овен

День характеризуется снижением жизненного потенциала, поэтому Овнам сегодня многие вопросы кажутся неразрешимыми, а трудности – непреодолимыми. Ситуация осложняется еще и разладом в отношениях с союзниками и деловыми партнерами, многочисленными профессиональными разногласиями, которые могут стать почвой для серьезных конфликтов. Нежелательна политика отстранения: вы должны быть в центре событий, если хотите отстоять свои интересы, пишет Дворец.

Удачный день для семейных дел, покупок, обустройства жилья. Романтические отношения не подвержены переменам, они продолжают развиваться в обычном русле, радуя вас и вашего избранника.

Телец

Гармоничный, приятный и удачный день. Профессиональные успехи будут весьма значительными, деловые отношения – стабильными и надежными. Можно проводить важные переговоры, в том числе и касающиеся смены места работы, обсуждать вопросы, касающиеся повышения по службе и увеличения заработной платы. Несколько хуже обстоит ситуация с развлечениями: звезды советуют настроиться на деловой лад и не тратить время зря.

В общении с близкими проблем не возникнет, ваш авторитет не будет подвергнут сомнению, а пожелания не останутся невыполненными. События этого дня способствуют сближению влюбленных, выходу романтических отношений на новый уровень.

Близнецы

Нельзя рисковать, суетиться, спешить. Сегодня Близнецы смогут добиться успехов, если будут серьезны и осмотрительны, к любым делам подойдут ответственно и не станут пренебрегать опытом коллег и старших родственников. Помогут заслужить расположение звезд также верность традициям и умеренный консерватизм.

Для экспериментов любого рода день совершенно не подходит, а наибольшей опасности подвергаются те, кто попытается изменить отношения с близкими, прибегнув к тактике интриг, манипуляций и ультиматумов. Помогут в борьбе с влиянием негативных тенденций такие качества Близнецов, как оптимизм, доброта и дружелюбие.

Рак

Очень высок жизненный потенциал Раков, поэтому представители данного знака сегодня смогут во многом преуспеть. Да, не все дается легко, но вашей настойчивости и целеустремленности можно позавидовать. Отправляясь на деловые переговоры, помните – сегодня ваша репутация работает на вас; не упустите возможность деликатно напомнить руководству о своих достижениях и заслугах, а также ситуациях, когда ваши знания и опыт пошли на пользу всем.

В личной сфере день связан с подведением итогов. Звезды советуют также не торопиться с выводами – сегодня вы склонны видеть мир черно-белым, не замечая полутонов, а потому многие поступки близких людей оцениваете слишком бескомпромиссно и сурово.

Лев

Сфера, которая потребует особого внимания Львов – романтические отношения. Разлад возможен как у юных влюбленных, так и в стабильных парах, которые вместе не один пуд соли съели. Но трудности носят исключительно временный характер, и, если вы будете терпеливы и снисходительны, напряженность быстро спадет. Тем, кто стремится к новым знакомствам, звезды советуют быть очень разборчивы: обаяние Львов притягивает как в высшей степени достойных особ, так и сомнительных персонажей.