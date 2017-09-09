Известного певца жестоко избили в центре Москвы

"В ночь с 8 на 9 сентября на мосту от Храма Христа Спасителя на меня было осуществлено нападение четырьмя неизвестными", – рассказал певец на своей странице в Instagram.

По словам артиста, нападавшие были пьяные. "Двое друзей, которые находились со мной, так же физически пострадали. Полиция прибыла достаточно быстро в течение 15 минут", – продолжил артист.

A post shared by ROMAN Arkhipov (Роман Архипов) (@romanarkhipov) on Sep 8, 2017 at 6:50pm PDT

Хулиганы разбили артисту бровь и украли у него браслет. В настоящее время правоохранители ведут поиски злоумышленников.

"Друзья будте осторожны! Будьте осторожны и бдительны", – обратился к поклонникам Роман, добавив, что у одного из нападавших был нож.

A post shared by ROMAN Arkhipov (Роман Архипов) (@romanarkhipov) on Aug 5, 2017 at 5:56pm PDT

Фанаты тут же принялись утешать своего любимца. "Ужас какой. Роман, надеюсь Вы сильно не пострадали? А Бржья карма найдет тех, кто это сделал с Вами", "Ромочка, держись, здоровья тебе", "О боже.. что за уроды. Поправляйся, Ром", – написали поклонники Архипову (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).