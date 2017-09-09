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Известного певца жестоко избили в центре Москвы

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Российская полиция. | ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

В самом центре столицы четверо неизвестных напали на бывшего солиста группы "Челси" Романа Архипова. Злоумышленники были вооружены ножом, пишет Дни.ру.

"В ночь с 8 на 9 сентября на мосту от Храма Христа Спасителя на меня было осуществлено нападение четырьмя неизвестными", – рассказал певец на своей странице в Instagram.

По словам артиста, нападавшие были пьяные. "Двое друзей, которые находились со мной, так же физически пострадали. Полиция прибыла достаточно быстро в течение 15 минут", – продолжил артист.

Хулиганы разбили артисту бровь и украли у него браслет. В настоящее время правоохранители ведут поиски злоумышленников.

"Друзья будте осторожны! Будьте осторожны и бдительны", – обратился к поклонникам Роман, добавив, что у одного из нападавших был нож.

Фанаты тут же принялись утешать своего любимца. "Ужас какой. Роман, надеюсь Вы сильно не пострадали? А Бржья карма найдет тех, кто это сделал с Вами", "Ромочка, держись, здоровья тебе", "О боже.. что за уроды. Поправляйся, Ром", – написали поклонники Архипову (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).

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