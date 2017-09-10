Вот пять способов научиться просыпаться пораньше. И ваша жизнь изменится!

Ранее мы уже упоминали, почему успешные люди просыпаются на час раньше.

А как только вы сможете просыпаться каждый день рано утром, вам больше не придется прикладывать для этого много усилий. Вам больше не придется принуждать себя, а вскоре это будет также просто, как отдыхать после насыщенного дня, пишет Lifter.

Вы знаете и помните о преимуществах, которые имеют люди, просыпающиеся рано утром? Тогда вам будет намного легче ложиться спать пораньше и выспаться перед новым днем.

Давайте посмотрим, как раннее пробуждение может изменить вашу жизнь.

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Пять способов раннего пробуждения

Ваша производительность сильно зависит от вашей утренней рутины. Несколько лет назад в студенческие годы я просыпалась в 4:30 утра ежедневно. Так, был целый утренний ритуал:

250 мл лимонной воды

быстрая разминка

кофе

бег трусцой (15 минут)

душ

здоровая еда

медитация (10 минут)

составление планов на день

Производительность — это результат правильных организационных способностей и правильного исполнения задуманного.

Если вы добавите еще 3-4 дополнительных утренних часа, которые обычно занимал сон, вы сможете добиться идеальной формулы для большей производительности и лучших результатов.

Это усиливает вашу мотивацию.

Когда вы просыпаетесь рано, вы встаете раньше всех остальных. Только мысль о том, что вы работаете, пока остальные спят, может послужить хорошей мотивацией.

Конечно, мотивация — это довольно непростое явление

Она может как появиться, так и исчезнуть. Но если вы выработаете повседневную привычку просыпаться раньше, имея определенную цель, ваш мозг привыкнет к высвобождению необходимого количества дофамина. Таким образом, вы сможете работать не напрягаясь.

Это позволяет планировать каждый день

Если вы решили проснуться раньше, вы, вероятно, сделаете это по определенной причине. Вы хотите показывать лучший результат, хотите иметь больше времени или хотите добиться желаемого успеха. В таком случае, вы идете по верному пути.

Раннее пробуждение даст вам достаточно времени, для планировки своего дня. Отныне окружение и ситуации не будут контролировать вашу жизнь.

Тем самым я имею в виду ситуации, в которых вы просыпаетесь, идете на работу, забираете своего ребенка из детского сада, возвращаетесь домой, курите, смотрите телевизор, ложитесь спать и все это повторяете по кругу.

Это происходит, когда вы позволяете жизни управлять вами, а точнее, когда вы позволяете окружающей среде контролировать вас, а не наоборот.

Просыпаться раньше и планировать свой день - это мощный способ сделать каждый день успешным!

Это повышает вашу уверенность в себе

В тот момент, когда у вас будут улучшаться результаты работы, вы станете счастливее и увереннее.

Пока у вас за день будет сделано 10 важных дел, у среднестатистического человека, который просыпается поздно и не планирует свой день, в общей сложности будет сделано 3-4 важных дела. Это должно заставить вас чувствовать себя увереннее.

Совершенно нормально чувствовать себя немного гордым за проделанную работу по сравнению с другими. В конце концов, вы делаете все возможное, чтобы стать лучше, и это того стоит.

Это ведет к здоровому образу жизни

Два или три часа «дополнительного времени» по утрам помогают вам по улучшить здоровье и благополучие. Вам больше не придется в спешке готовить завтрак. Отныне у вас есть время приготовить здоровую пищу и наслаждаться ею каждое утро.

Более того, вы будете чувствовать меньше стресса. Когда вы просыпаетесь рано, то почувствуете, что можете контролировать свою жизнь сами. У вас будет время для выполнения физических упражнений и медитации. Это ведет вас к более здоровому и счастливому образу жизни.

Вывод

Если вы не верите, что это работает, можете дальше просыпаться поздно и оставаться частью среднего населения, которое пробуждается с трудом. Или вы можете поскорее начать вырабатывать эту здоровую привычку. Вы начнете просыпаться просто потому, что захотите этого.

Вы захотите проснуться, чтобы испытать новый замечательный день. И вы сможете совершать гораздо больше дел в течение дня. Для этого просто определив самые приоритетное и продуктивное время дня — раннее утро.

А как вы просыпаетесь утром? Поделитесь своими способами пробуждения по утрам!