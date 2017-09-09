75 лет в браке: Харви и Ирма не верят, что ураганы назвали их именами!

Они до сих пор отчетливо помнят главные события 20-го века. Они впервые увидели самолет в период Великой депрессии, и с удивлением наблюдали за Нилом Армстронгом, который гулял по Луне.

Но пара никогда не видела, как два крупных урагана с их именами угрожают Соединенным Штатам. Госпожа Шлютер сказала: «Я не знаю, как так вышло, что их назвали Харви и Ирмой. Я не знаю, как это получилось».

Объяснение простое. С 1979 года Всемирная метеорологическая организация чередовала мужские и женские имена для тропических штормов, которые зарождаются над Атлантикой.

Ураган Харви. Фото: SCANPIX/AFP

Шесть основных списков имен хранятся и используются по кругу. Поэтому имена незначительных ураганов 2017 года снова появятся уже в 2023 году. Те ураганы, которые действительно представляют сильную угрозу, имеют уже постоянные имена.

Впервые имя Харви использовали для шторма в 1981 году. Правда, существует еще шесть других штормов с таким же именем. А ураган, который следовал за Харви каждые шесть лет, назывался Ирен.

Учитывая свирепость ураганов Харви и Ирма в 2017 году, это, вероятно, будет первый и последний раз, когда имена появятся в тандеме.

Ураган Ирма. Фото: Scanpix

Шлютеры познакомились в 1940-х годах, когда Харви посещал своего брата в Спокане и наткнулся на Ирму. На тот момент девушка жила в квартире снизу вместе с сестрой и училась в средней школе.

Миссис Шлютер сказала: «Я еще не закончила школу. Я хотела подождать, пока не закончу обучение. Но он предложил мне пожениться раньше выпуска».

Пара поженилась в 1942 году. Они недолго пребывали в Форт-Миде, штат Мэриленд, пока господин Шлютер был в армии. После они вернулись в Вашингтон.

В то время как он работал парикмахером, она сидела дома одна. Оба выросли в больших семьях, и казалось естественным брать в свою семью приемных детей. В рассказе, посвященном их юбилею в марте, он сообщил, что за 10 лет они приняли 120 детей!

Господин Шлютер открыл свой собственный бизнес в пригороде Хильдара в Спокане. В магазине Харви работал в качестве парикмахера в течение 45 лет.

Но в 2013 году он сказал, что его самым полезным достижением в жизни — быть приемным родителем (наряду с игрой на банджо).

Город Спокан, в восточном Вашингтоне, никогда не знал ураганов. За всю свою долгую жизнь, путешествуя в своем домике на колесах, Шлютер посещает своих уже взрослых приемных детей, успешно избегая крупных ураганов.

Список серьезных ураганов довольно длинный и включает Хейзел в 1950-х годах; Карла, Хильда и Инес в 1960-х годах; Агнес и Дэвид в 1970-х годах; Аллен, Гилберт и Хьюго в 1980-х годах; Эндрю и Митчем в 1990-х годах; Изабель, Иван, Катрина и Феликс в 2000-х годах.

Г-жа Шлютер говорила, что никогда не страдала от чего-то серьезнее метели или землетрясений.

Харви и Ирма родились в то время, когда в начале 20-го века радио было новым изобретением. Теперь, в новом столетии, после 75 лет брака, они наблюдают, как их имена мелькают по экрану с сообщениями о смерти, разрушениях и эвакуации.

«Действительно печально», — прокомментировала ситуацию журналистам миссис Шлютер.

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