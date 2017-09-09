Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Чем бы дитя ни тешилось: это не ваш сын бегает по Таллинну, спустив штаны?

ВИДЕО!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с видео

Около недели назад одному жителю эстонской столицы посчастливилось наблюдать забавную картину: на школьном стадионе двое мальчишек бегали наперегонки, спустив штаны. Видео сего действа было опубликовано в Facebook-сообществе Märgitud Tallinnas.

«Забавно наблюдать, чем занимаются наши дети в свободное время. Откуда вообще берутся такие идеи? Судя по всему, сейчас мы смотрим на будущих массовиков-затейников», - пишут в комментарии к видео.

Участников сообщества увиденное позабавило, а многие отметили, что с мальчишек, может, и стоит брать пример, ведь осовремененные школьники больше времени проводят за компьютером, чем на улице.

А что думаете вы о таких развлечениях?

Наверх