Чем бы дитя ни тешилось: это не ваш сын бегает по Таллинну, спустив штаны?
ВИДЕО!
9 сентября 2017 г., 12:50
Около недели назад одному жителю эстонской столицы посчастливилось наблюдать забавную картину: на школьном стадионе двое мальчишек бегали наперегонки, спустив штаны. Видео сего действа было опубликовано в Facebook-сообществе Märgitud Tallinnas.
«Забавно наблюдать, чем занимаются наши дети в свободное время. Откуда вообще берутся такие идеи? Судя по всему, сейчас мы смотрим на будущих массовиков-затейников», - пишут в комментарии к видео.
Участников сообщества увиденное позабавило, а многие отметили, что с мальчишек, может, и стоит брать пример, ведь осовремененные школьники больше времени проводят за компьютером, чем на улице.
А что думаете вы о таких развлечениях?