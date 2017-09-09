Чем бы дитя ни тешилось: это не ваш сын бегает по Таллинну, спустив штаны?

«Забавно наблюдать, чем занимаются наши дети в свободное время. Откуда вообще берутся такие идеи? Судя по всему, сейчас мы смотрим на будущих массовиков-затейников», - пишут в комментарии к видео.

Участников сообщества увиденное позабавило, а многие отметили, что с мальчишек, может, и стоит брать пример, ведь осовремененные школьники больше времени проводят за компьютером, чем на улице.

А что думаете вы о таких развлечениях?