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Стала известна личность модели, пострадавшей при взрыве автомобиля в Киеве

По данным СМИ, девушке оторвало ногу...

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Наталья Кошель. | ФОТО: MODE МОДА

Журналисты узнали личность модели, серьезно пострадавшей в результате взрыва автомобиля в Киеве. Как пишет УНИАН, ей оказалась знаменитая красотка Наталья Кошель.

Ранее подруга девушки Оксана Лазебник сообщила СМИ, что в момент взрыва в машине находилась "всемирно известная модель, которая является лицом марки Dior".

Согласно предварительной информации, в результате инцидента Наталье оторвало ногу. В настоящее время за ее жизнь борются врачи 17-й больницы украинской столицы.

Модель находилась в машине вместе с шестилетним мальчиком по имени Антон. Ребенка доставили в ожоговый центр. О его состоянии ничего не сообщается.

Накануне в Киеве на Бессарабской площади сдетонировало взрывное устройство, жертвой взрыва стал боевик из чеченского батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури, которого СМИ называют личным врагом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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