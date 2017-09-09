Стала известна личность модели, пострадавшей при взрыве автомобиля в Киеве

Ранее подруга девушки Оксана Лазебник сообщила СМИ, что в момент взрыва в машине находилась "всемирно известная модель, которая является лицом марки Dior".

Согласно предварительной информации, в результате инцидента Наталье оторвало ногу. В настоящее время за ее жизнь борются врачи 17-й больницы украинской столицы.

Модель находилась в машине вместе с шестилетним мальчиком по имени Антон. Ребенка доставили в ожоговый центр. О его состоянии ничего не сообщается.

Накануне в Киеве на Бессарабской площади сдетонировало взрывное устройство, жертвой взрыва стал боевик из чеченского батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури, которого СМИ называют личным врагом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.