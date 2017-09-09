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Ужас! Любовь Успенская напугала фанатов восковым лицом (ФОТО)

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Любовь Успенская | ФОТО: instagram.com

Любовь Успенская не скрывает, что трепетно относится к своему внешнему виду и вкладывает большие деньги в красоту, пишет 7d.org.ua.

Однако, как уверены фанаты, знаменитость явно перестаралась. Любовь Успенская поделилась с фанатами свежим снимком, сделанным в Испании. На фото она запечатлена в кружевном платье с глубоким декольте, открывающем грудь. В комментарии артистка призналась, что ей не хочется уезжать, но сцена ждет. Фаната оставили множество восторженных комментариев, отметив стройность артистки. Хейтеры же обратили внимание на лицо артистки, заявив, что из-за многочисленных пластических операций оно стало, как восковая маска.

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