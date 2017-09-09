Ужас! Любовь Успенская напугала фанатов восковым лицом (ФОТО)
9 сентября 2017 г., 15:35
Любовь Успенская не скрывает, что трепетно относится к своему внешнему виду и вкладывает большие деньги в красоту, пишет 7d.org.ua.
Однако, как уверены фанаты, знаменитость явно перестаралась. Любовь Успенская поделилась с фанатами свежим снимком, сделанным в Испании. На фото она запечатлена в кружевном платье с глубоким декольте, открывающем грудь. В комментарии артистка призналась, что ей не хочется уезжать, но сцена ждет. Фаната оставили множество восторженных комментариев, отметив стройность артистки. Хейтеры же обратили внимание на лицо артистки, заявив, что из-за многочисленных пластических операций оно стало, как восковая маска.