Ужас! Любовь Успенская напугала фанатов восковым лицом (ФОТО)

Однако, как уверены фанаты, знаменитость явно перестаралась. Любовь Успенская поделилась с фанатами свежим снимком, сделанным в Испании. На фото она запечатлена в кружевном платье с глубоким декольте, открывающем грудь. В комментарии артистка призналась, что ей не хочется уезжать, но сцена ждет. Фаната оставили множество восторженных комментариев, отметив стройность артистки. Хейтеры же обратили внимание на лицо артистки, заявив, что из-за многочисленных пластических операций оно стало, как восковая маска.

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov) on Sep 6, 2017 at 11:00am PDT