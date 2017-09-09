Десять фильмов с сюжетом, закрученным настолько лихо, что даже про туалет забудете!

Если вы любите фильмы, в которых интрига и напряжение сохраняются до самого конца, и уже отчаялись найти что-то новенькое, этот список — для вас!

10. Персональный покупатель (2016)

Рейтинг: 6,2/10.

Молодая американка работает «персональной покупательницей» у парижской знаменитости. При этом девушка обладает способностью общаться с духами умерших — например, со своим недавно погибшим братом-близнецом. Вскоре ей начинают приходить загадочные послания от таинственного незнакомца…

9. 5 неизвестных (2006)

Рейтинг: 6,5/10.

Когда пятеро мужчин приходят в себя в запертом складском помещении, никто из них не помнит, кто он такой и как сюда попал. Теперь, чтобы выжить, им придётся определить, кто из них на стороне добра, а кто — нет. События фильма развиваются в обратном порядке…

8. Фокус (2015)

Рейтинг: 6,5/10.

Опытный аферист Ники (Уилл Смит) берёт к себе под крыло начинающую мошенницу Джесс (Марго Робби). У них случается роман, но потом Ники уходит от неё. Спустя 3 года Ники разрабатывает сложную аферу в Буэнос-Айресе, и вдруг появляется Джесс…

7. Обитель проклятых (2014)

Рейтинг: 6,8/10.

Новый сотрудник психиатрической лечебницы влюбляется в одну из коллег. Но он и не догадывается, какие ужасные тайны скрываются за фасадом больницы…

6. Неуязвимый (2000)

Рейтинг: 7,2/10.

Дэвид Данн (Брюс Уиллис) — единственный выживший в железнодорожной катастрофе. Элайджа Прайс (Сэмюэл Л. Джексон) — таинственный незнакомец, который знает, как Дэвиду удалось остаться живым и невредимым. Но это знание грозит навеки изменить жизнь Дэвида и его семьи…

5. Аврил и поддельный мир (2015)

Рейтинг: 7,4/10.

Полнометражный мультфильм о девочке, которая разыскивает своих пропавших без вести родителей в Париже 1941 года. Она хочет создать эликсир бессмертия и рассчитывает на помощь своего говорящего кота…

4. В доме (2012)

Рейтинг: 7,4/10.

Подросток втирается в доверие к семье одноклассника и пишет о ней сочинение. Учитель поощряет мальчика в этом деле, не догадываясь, что это вторжение вызовет цепочку непредсказуемых последствий…

3. Оправданная жестокость (2005)

Рейтинг: 7,5/10.

Когда двое грабителей пытаются ограбить кафе в маленьком городке, его хозяин Том Столл (Вигго Мортенсен) без труда убивает их обоих. Его начинают превозносить как героя и показывать по телевизору. И тут в городе появляется грозный незнакомец Карл Фогарти (Эд Харрис), который утверждает, что Том — на самом деле пропавший без вести гангстер из Филадельфии по имени Джоуи Кьюсак…

2. Самозванец (2012)

Рейтинг: 7,5/10.

Это документальный фильм. Режиссёр Барт Лэйтон документирует историю Фредерика Бурдена, мошенника, которому удалось выдать себя за пропавшего несколько лет назад мальчика из Техаса. Семья мальчика поверила ему, несмотря на массу нестыковок в его рассказе, и этим заинтересовалось ФБР…

1. Невидимый гость (2016)

Рейтинг: 8/10.

Молодой бизнесмен просыпается в запертом номере отеля рядом с мёртвым телом своей любовницы. Он нанимает престижного адвоката для защиты, и в ходе одной долгой ночи они вместе докапываются до истины…

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