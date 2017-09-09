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Можно смотреть вечно: Бузова опозорилась на «Новой волне»

ВИДЕО!

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ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Звезда "Дома-2" и новоиспеченная певица Ольга Бузова опозорилась на глазах десятков людей. Девушка упала со сцены во время репетиции, пишет Дни.ру.

Конфуз с телеведущей произошел перед открытием музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Происшествие очевидцы успели снять на видео. Теперь ролик размещен в Сети.

Как звезда телепроекта "Дом-2" умудрилась упасть со сцены не известно. Одни говорят, что девушка запуталась в собственных ногах, другие считают, что Ольга зацепилась за специальные отверстия для технического освещения.

Сама Бузова рассказала, что покалечилась во время падения – певице пришлось заклеить ногу пластырем. Серьезных Ольге удалось избежать.

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Между тем пользователи Instagram позлорадствовали, увидев запись падения певицы. "Хахахахах почему так смешно", "Можно смотреть вечно", "Когда увидела Тарасова", "Звезда упала, загадывайте желание", – прокомментировали ролик хейтеры Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).

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