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Папарацци: растолстевшую Еву Лонгорию застукали на пляже

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Ева Лонгория с мужем. | ФОТО: Scanpix/NIJO

Daily Mail опубликовал снимки, которые в очередной раз убедили фанатов известной актрисы и телеведущей Евы Лонгории в беременности звезды.

42-летнюю актрису, недавно  вышедшую замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, подловили на пляже в Греции. Откровенное бикини продемонстрировало все недостатки фигуры звезды, которая долгое время считается одной из самых красивых женщин в американском шоу-бизнесе.

Впрочем, после публикации данных снимков, фанаты звезды в очередной раз принялись обсуждать ее беременность, которую сама Ева отрицает.

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