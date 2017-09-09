Папарацци: растолстевшую Еву Лонгорию застукали на пляже
9 сентября 2017 г., 10:23
Daily Mail опубликовал снимки, которые в очередной раз убедили фанатов известной актрисы и телеведущей Евы Лонгории в беременности звезды.
42-летнюю актрису, недавно вышедшую замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, подловили на пляже в Греции. Откровенное бикини продемонстрировало все недостатки фигуры звезды, которая долгое время считается одной из самых красивых женщин в американском шоу-бизнесе.
Впрочем, после публикации данных снимков, фанаты звезды в очередной раз принялись обсуждать ее беременность, которую сама Ева отрицает.
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