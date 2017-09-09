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Он направил камеру на Луну и начал ее приближать. Я просто открыла рот от удивления!

ВИДЕО!

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ФОТО: Маркетиум

Многие люди хоть раз направляли объективы своих цифровых камер в небо, пытаясь хоть немного увеличить Луну и рассмотреть ее поближе. Но в большинстве случаев такие снимки получаются размытыми и очень низкого качества. Но любители фотографии никогда не теряли надежды, и наконец-то их самые смелые ожидания могут быть воплощены в жизнь!

Совсем недавно появилась фотокамера. которая может стать отличной альтернативой телескопу! Фотограф Лотар Ленц продемонстрировал всем потрясающий зум фотоаппарата Nikon Coolpix P900, приблизив Луну в невероятное количество раз, передает Маркетиум. Я не поверила своим глазам, когда увидела все эти лунные кратеры и лунные горы. И, если честно, я совсем не уверена, что в телескоп Луна выглядела бы лучше! Вот что значит оптическое увеличение 83х!

Я до сих пор не могу поверить, что он сделал это обычной камерой, а не телескопом! Завораживающее зрелище!

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