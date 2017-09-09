Он направил камеру на Луну и начал ее приближать. Я просто открыла рот от удивления!

Многие люди хоть раз направляли объективы своих цифровых камер в небо, пытаясь хоть немного увеличить Луну и рассмотреть ее поближе. Но в большинстве случаев такие снимки получаются размытыми и очень низкого качества. Но любители фотографии никогда не теряли надежды, и наконец-то их самые смелые ожидания могут быть воплощены в жизнь!