Он направил камеру на Луну и начал ее приближать. Я просто открыла рот от удивления!
ВИДЕО!
9 сентября 2017 г., 17:12
Многие люди хоть раз направляли объективы своих цифровых камер в небо, пытаясь хоть немного увеличить Луну и рассмотреть ее поближе. Но в большинстве случаев такие снимки получаются размытыми и очень низкого качества. Но любители фотографии никогда не теряли надежды, и наконец-то их самые смелые ожидания могут быть воплощены в жизнь!
Я до сих пор не могу поверить, что он сделал это обычной камерой, а не телескопом! Завораживающее зрелище!