Хозяин говорит псу, что пора принимать лекарство. Его реакция – это нечто!

Совсем недавно этой собаке прописали лекарственные ушные капли, и с первого взгляда становится ясно, что она не фанат этой процедуры. Когда хозяин говорит Денверу, что пришло время лечиться, реакция собаки на его слова просто не поддаётся никакому описанию! Денвер ведёт себя как избалованный ребенок — он отворачивается, корчит забавные гримасы и морщится, пишет Маркетиум.

Однако хозяин Денвера, хоть и смеётся, но продолжает настаивать на лечении, поэтому собака в отчаянии пытается показать даже свои зубы в попытке избежать “мучения” ушными каплями.

В фоновом режиме слышно, как терпеливо хозяин уговаривает своего пса. Вот что он говорит: “Денвер, я знаю, что ты не хочешь, чтобы лекарство попало в твои уши, но ты должен это сделать!” Однако собака показывает свои клыки снова, и тогда её владелец буквально лопается от смеха. “Боже мой, вы только посмотрите на эту морду!” — восклицает он.