Фото с изюминкой: фигуру постройневшей Риты Керн портят огромные грудные импланты

Однако фолловеры Керн считают, что теперь ей просто необходима маммопластика.

A post shared by Рита Керн (@ritakern.official) on Sep 7, 2017 at 11:37am PDT

7 сентября Рита Керн поделилась с фолловерами новостью о том, что ей наконец удалось сбросить несколько, по ее мнению, лишних килограммов, пишет Woman.ru.

A post shared by Рита Керн (@ritakern.official) on Aug 31, 2017 at 1:14pm PDT

Звезда «Дома-2» опубликовала в Инстаграме серию фотографий, на которых позирует в откровенном костюме горничной и сексуальных чулках, и написала: «Ну как вам моя униформа, идет мне⁉️ P.S я похудела, ура».

В комментариях многие подписчики отметили, что после похудения Рита заметно похорошела, однако отметили, что на фоне новых хрупких форм ее огромная силиконовая грудь выглядит нелепо. Фолловеры посоветовали Керн избавиться от имплантов, а вот прислушается ли девушка к их рекомендациям — покажет время.