Фото с изюминкой: фигуру постройневшей Риты Керн портят огромные грудные импланты

27-летняя Рита Керн всегда отличалась аппетитными формами. На днях же девушка выложила в Инстаграм сразу несколько снимков, на которых выглядит гораздо стройнее, чем еще несколько месяцев назад, и призналась, что максимально довольна своим телом.
Однако фолловеры Керн считают, что теперь ей просто необходима маммопластика.
7 сентября Рита Керн поделилась с фолловерами новостью о том, что ей наконец удалось сбросить несколько, по ее мнению, лишних килограммов, пишет Woman.ru.
Звезда «Дома-2» опубликовала в Инстаграме серию фотографий, на которых позирует в откровенном костюме горничной и сексуальных чулках, и написала: «Ну как вам моя униформа, идет мне⁉️ P.S я похудела, ура».
В комментариях многие подписчики отметили, что после похудения Рита заметно похорошела, однако отметили, что на фоне новых хрупких форм ее огромная силиконовая грудь выглядит нелепо. Фолловеры посоветовали Керн избавиться от имплантов, а вот прислушается ли девушка к их рекомендациям — покажет время.