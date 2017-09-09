Этому знаку Зодиака сегодня все по плечу! Читай гороскоп на 9 сентября

Любители действовать быстро, особенно не раздумывая над принятыми решениями и не оценивая критически полученные советы, рискуют попасть в расставленную недоброжелателями ловушку. Но и сверхосторожность нежелательна, поскольку может помешать конструктивному диалогу с проверенным деловым партнером, пишет Дворец.

Неплохо проведут день влюбленные, да и романтические знакомства вполне вероятны. А вот в дружеских и семейных отношениях не все гладко. Очень важно держать в тайне информацию, распространение которой вы считаете нежелательным: для раскрытия секретов день совершенно не подходит.

Овен

Очень непросто складываются отношения с любимым человеком: эмоциональные и импульсивные Овны страдают от перепадов настроения и порой изливают потоки негатива на того, кем особенно дорожат. Представителей данного знака сегодня бесполезно уговаривать сохранять спокойствие или держать себя в руках; вывести близких из «зоны поражения» можно, постаравшись направить энергию в мирное русло. Занимайтесь спортом, бегайте, гуляйте – любая физическая активность очень полезна.

В сфере деловых контактов, напротив, проблемы маловероятны. Когда речь идет о решении профессиональных задач, вами руководят практичность и целеустремленность, которым окружающие могут только позавидовать. Вероятно улучшение финансового положения.

Телец

Невыразительный, «серый» день, который будет довольно скучным, если вы не найдете себе дела по душе. Не стоит рассчитывать на развлечения, которые предложат друзья, члены семьи или любимый человек: только ваша собственная инициатива поможет в борьбе с негативными тенденциями. В деловых знакомствах будьте осторожнее, воздерживайтесь от контактов с представителями государственных структур и высокопоставленными особенностями.

В профессиональной сфере добиться успеха смогут лишь те, кто готов к решительным действиям и радикальным мерам. Если вы не хотите брать на себя такую ответственность – просто держитесь в тени и занимайтесь рутинными делами, и неприятности обойдут вас стороной.

Близнецы

Очень неровный, противоречивый и беспокойный день. Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемостью, и с радостью удовольствовались бы синицей в руках, но ситуация требует от них погони за журавлем. Ваш главный козырь – наличие надежных союзников и друзей, помощь которых будет своевременной и бесценной.

Поладить со старшими родственниками удастся лишь самым спокойным и терпеливым представителям данного знака. А вот в романтических отношениях у большинства Близнецов серьезных проблем не возникнет – исключение составят лишь те, кто склонен распространять сплетни и прочую непроверенную информацию.

Рак

Очень высок жизненный потенциал Раков, что является одной из благоприятных сторон этого дня. Ни профессиональные трудности, ни сложность финансового положения не заставят вас слишком беспокоиться, утратить уверенность в себе. Тем, кто поставил перед собой высокие цели, звезды советуют действовать в открытую, отказавшись от манипуляций и интриг. В борьбе с недоброжелателями вы сможете одержать верх, если сконцентрируетесь и станете выдавать желаемое за действительное.

Благоприятный день для поездок, праздников, посещения вечеринок. Семейным Ракам звезды советуют отдыхать в обществе близких: это будет способствовать улучшению отношений. С точки зрения романтических отношений день нейтрален.