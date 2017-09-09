Вот каким зависимостям подвержены знаки Зодиака

Такова суть человека — ему всегда необходимо иметь какой-либо порок или слабость. Вам не обязательно даже осознавать свою привязанность, потому что у каждого Знака Зодиака она находится примерно в одном диапазоне. Например, у Знаков стихии Земли зависимость будет скорее материальной, нежели духовной. Если ваши привычки не доставляют дискомфорта вам и близким людям, значит, искоренять их нет смысла. Что касается мнения окружающих, то это уже второстепенный вопрос, как бы эгоистично это ни звучало.

Овен

У Овнов очень часто «садится батарейка», причем это свойственно им не только в эмоциональном, но и физическом плане. Дело в том, что представители этого Знака не умеют быть прагматичными, не умеют рассчитывать свои силы. Овны постоянно прут как бульдозер — только вперед, через все препятствия, сметая все на своем пути. Для такой жизни нужна полная самоотдача и стальные нервы. Овны чаще всего страдают от алкогольной зависимости, а также с трудом обходятся без кофеина, поэтому пьют много кофе или энергетических напитков. Чаще всего они не признают наркотические вещества. Еще Овны зависимы от чувства свободы, поэтому любят путешествия, походы, концерты.

Телец

Тельцы обожают физическую близость и рвутся к ней быстрее, чем кто-либо, даже если это незаметно для них самих. Эти люди обожают вкусно поесть, причем не просто чтобы это было приятно, а чтобы трапеза запоминалась надолго. Тельцы зависимы от развлечений любого масштаба и типа. Это могут быть и компьютерные игры, и азартные. Тельцы обожают быть первыми. Они зависимы от похвалы и ощущения первенства, поэтому хорошо играют в игры соревновательного характера. Тельцы любят заключать пари, а еще они зависимы от своей «берлоги». Уж очень сильно им нравится зависать дома и ничего не делать.

Близнецы

Близнецы очень часто бывают зависимыми от алкоголя или даже тяжелых наркотиков. Конечно, процент таких людей невероятно и ничтожно мал, но если брать в процентом соотношении с другими Знаками, то Близнецы будут где-то рядом с Рыбами. Эти люди очень любят эксперименты и смену обстановки. Близнецов могут понять лишь избранные, поэтому искать причины бесполезно. Близнецы любят быть в курсе всего, что происходит в мире, поэтому у них есть весьма современная и распространенная зависимость — от интернета и социальных сетей. Им постоянно нужен телефон с выходом в сеть, интернет дома, на работе, в машине, новые девайсы, устройства и так далее. Еще они курят больше остальных.

Рак

Из крайне вредных зависимостей стоит выделить алкоголь. Что касается более сложных проблем, то у этих людей есть одно слабое место — они боятся одиночества, когда находятся в отношениях. Раков очень ранят расставания, особенно если инициатором были не они. Они тяжело переживают любые утраты. Они в прямом смысле зависимы от любви, от чувства тепла, нахождения рядом с близким человеком. Еще Раки зависимы от своих приоритетов в жизни. Они ни за что от них не отступят, даже если это ранит близкого им человека. Это такая своеобразная парадоксальная игра. С ними очень тяжело, потому что со своими зависимостями они борются, пожалуй, хуже всех остальных Знаков.