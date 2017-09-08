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Вместо пятерки: американская учительница отправляла своим ученикам обнаженные селфи

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ФОТО: 360tv.ru

Учительница в американской школе в штате Западная Вирджиния отправляла своим ученикам из старших классов обнаженные фотографии, которая снимала сама, сообщило издание The Independent. Для отправки сообщений Трэйси Миллер использовала Snapchat, пишет Рамблер.

Один из учеников решил, что такое поведение не подобает учителю и заявил на нее в полицию. Он показал правоохранителям полученные снимки, которые сохранил на телефон.

Педагога сразу же вызвали на допрос. 27-летняя учительница не стала отрицать свою вину. Она заявила, что таким образом «баловала» учеников в период с марта по июль. Назвать точное число «балованных» таким образом учеников, как и количество снимков она не смогла, сославшись на то, что не помнит.

Администрация школы отстранила учителя от работы. Полиция устанавливает число учеников, получивших от преподавателя эротические фотографии.

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