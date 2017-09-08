Вместо пятерки: американская учительница отправляла своим ученикам обнаженные селфи

Один из учеников решил, что такое поведение не подобает учителю и заявил на нее в полицию. Он показал правоохранителям полученные снимки, которые сохранил на телефон.

Педагога сразу же вызвали на допрос. 27-летняя учительница не стала отрицать свою вину. Она заявила, что таким образом «баловала» учеников в период с марта по июль. Назвать точное число «балованных» таким образом учеников, как и количество снимков она не смогла, сославшись на то, что не помнит.

Администрация школы отстранила учителя от работы. Полиция устанавливает число учеников, получивших от преподавателя эротические фотографии.