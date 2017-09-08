Ким Кардашьян станет матерью в третий раз

Стало известно, что третий ребенок Ким и Канье появится на свет уже в январе следующего года, а также и то, что это будет девочка, пишет Рамблер.

Ким Кардашян с детьми. Фото: Scanpix/NIJO

Напомним, что у пару уже есть 4-летняя дочь Норт, которая очень ревнует своих родителей к братику Сейнту. Что же будет, когда в семье появится еще одна принцесса, представить пока сложно. Для семейства Кардашьян-Дженнер это будет уже девятая девочка, которая пополнит звездный «клан». Канье и Ким пока не делали никаких официальных заявлений относительно рождения третьего малыша — миссис Уэст вовсю готовится к съемкам нового сезона «Семейства Кардашьян» и посещает показы в рамках Недели Моды.