«Все нормально у нас!» Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе

Светлана Пашинина не подтвердила гибель сына. "Все нормально у нас", – ответила она журналистам Пятого канала. Вместе с тем директор Пашинина отказалась комментировать сообщения о его смерти. Она сослалась на то, что давно не связывалась с актером, передают Dni.

Опровергли сообщения о смерти Пашинина и на Украине. Как заявили в 8-м отдельном батальоне добровольческой армии "Аратта", в котором служит актер, Пашинин жив. "И хорошо себя чувствует", – цитирует издание "ОстроВ" источник в батальоне. Тем не менее в руководстве силовых структур Донецкой республики гибель Пашинина подтвердили.

О возможной гибели артиста высказался и его коллега по актерскому цеху Михаил Пореченков. По его словам, Пашинин сам выбрал свою судьбу, и не стоит злорадствовать над его участью. "Когда-то он был нормальным приличным человеком, когда мы с ним работали, а дальше что случилось, я не знаю. Он выбрал другую сторону баррикад. Всегда жалко, когда уходит человек", – цитирует Пореченкова телеканал "Звезда".

Напомним, о гибели Анатолия Пашинина сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. "Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела. Кто начнет злорадствовать – буду банить. Не уподобляйтесь скотам", – написал он на своей странице в Twitter.