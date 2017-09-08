Ольга Бузова устроила драку на «Доме-2»
8 сентября 2017 г., 16:27
Драки на скандально известном проекте «Дом-2» строго запрещены. Но ведущая реалити-шоу забыла об этом и спровоцировала целое побоище.
С легкой подачи Ольги Бузовой новый участник проекта влез в драку с Алексеем Чайчицем. Перевес был изначально на его стороне, так как он спортивнее и сильнее. Новенький участник мог получить серьезные травмы, Ольга должна была это понимать. Поклонники «Дома-2» были шокированы поступком Бузовой, пишет 7d.org.ua.