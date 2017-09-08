Ольга Бузова устроила драку на «Доме-2»

С легкой подачи Ольги Бузовой новый участник проекта влез в драку с Алексеем Чайчицем. Перевес был изначально на его стороне, так как он спортивнее и сильнее. Новенький участник мог получить серьезные травмы, Ольга должна была это понимать. Поклонники «Дома-2» были шокированы поступком Бузовой, пишет 7d.org.ua.

Не пропусти 9 сентября #Дом2 на #ТНТ Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Сен 7 2017 в 12:09 PDT