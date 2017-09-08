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Видео: ведущий новостей стал героем социальных сетей

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Ведущий британского канала Sky News Джон Крейг во время новостного выпуска оговорился, прервал рассказ и схватился за голову из-за своей оплошности. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

«О боже, о боже», — произнес Крейг, опустив голову.

После этого камера переключилась на другую корреспондентку, которая сначала не смогла сдержать улыбку, а затем пообещала зрителям, что Крейг вернется в эфир, как только решит свои проблемы.

В 2014 году Крейг уже попадал в подобную ситуацию: он вел прямой репортаж у Биг-Бена и громко выругался на камеру, когда звон колоколов прервал его речь.

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