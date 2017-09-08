Вся Сеть потешается: преступление чайки в магазине засняли на видео

В одном из супермаркетов Великобритании на видео сняли чайку, которая обворовала супермаркет. Птица зашла через раздвижные двери, подошла к стенду с чипсами, схватила упаковку и стремительно выбежала, передает The Mashable.

Действия наглой птицы выглядели очень уверенно, и создалось впечатление, что подобный трюк она проделывает уже не в первый раз.

Поначалу воровка решила полакомиться добытыми чипсами сразу возле входа в магазин, однако вскоре отправилась на поиски менее людного места.