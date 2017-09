Не пропустите! Эстонский секс-мачо скоро покорит шоу «Голос-6» на Первом канале

Впереди еще немало выступлений конкурсантов, среди которых и участник из Эстонии: известно, что в кастинге принимал участие известный эстонский певец Кристьян Касеару.

Интерес к шоу также подогревали последние слухи в СМИ о том, что Александр Градский прибыл на съемки в инвалидной коляске, а Пелагею и вовсе заставили раздеться.

Первый выпуск слепых прослушиваний шоу начался с исполнения наставниками и участниками шоу «Голос. Дети» песни Another Brick in the Wall группы Pink Floyd. Выступление вызвало бурные овации зала.

После первого выпуска в команде Димы Билана и Пелагеи – по три человека, в команде Градского и Агутина – по одному. В команду Билана попал латвийский гитарист Александр Казаков. Наставник отметил не только нестандартную внешность артиста, но и его «проникновенный» голос.

Напомним, что слепые прослушивания на шоу «Голос-6» пройдут по старым правилам: наставники спиной к участникам будут оценивать их вокальные данные и разворачиваться на кресле только к лучшим из них. Каждый наставник должен будет набрать в команду по 14 лучших артистов.

