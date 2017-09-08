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Не пропустите! Эстонский секс-мачо скоро покорит шоу «Голос-6» на Первом канале

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Кристьян Касеару | ФОТО: instagram.com

Состоялась долгожданная премьера шестого сезона музыкального проекта «Голос». Миллионы зрителей примкнули к телеэкранам, чтобы наблюдать за новыми участниками шоу. Приятной новостью для поклонников «Голоса» стало возвращение так называемого золотого состава наставников: Димы Билана, Александра Градского, Леонида Агутина и Пелагеи.

Впереди еще немало выступлений конкурсантов, среди которых и участник из Эстонии: известно, что в кастинге принимал участие известный эстонский певец Кристьян Касеару.

Интерес к шоу также подогревали последние слухи в СМИ о том, что Александр Градский прибыл на съемки в инвалидной коляске, а Пелагею и вовсе заставили раздеться.

Первый выпуск слепых прослушиваний шоу начался с исполнения наставниками и участниками шоу «Голос. Дети» песни Another Brick in the Wall группы Pink Floyd. Выступление вызвало бурные овации зала.

После первого выпуска в команде Димы Билана и Пелагеи  – по три человека, в команде Градского и Агутина – по одному. В команду Билана попал латвийский гитарист Александр Казаков. Наставник  отметил не только нестандартную внешность артиста, но и его «проникновенный» голос.

Напомним, что слепые прослушивания на шоу «Голос-6» пройдут по старым правилам: наставники спиной к участникам будут оценивать их вокальные данные и разворачиваться на кресле только к лучшим из них. Каждый наставник должен будет набрать в команду по 14 лучших артистов.

Не пропустите выступление эстонского участника, смотри «Голос» по пятницам, в 21:00, на ПБК.

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