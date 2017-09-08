Видео: Виктория Боня показала свою новую грудь

При этом некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что Виктория изменила ее размер с помощью графических фоторедакторов, поскольку пластические операции не делаются так быстро, а Боня практически всегда на виду. Они отреагировали мгновенно на этот снимок: «Новая грудь?», «У Бони появилась грудь!!! Не было никогда», «Фотошоп? Откуда такое чудо?», пишет 7d.org.ua.