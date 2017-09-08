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Видео: Виктория Боня показала свою новую грудь

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ФОТО: Instagram Виктории Бони

Недавно подписчиков Виктории Бони очень удивила грудь звезды.

При этом некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что Виктория изменила ее размер с помощью графических фоторедакторов, поскольку пластические операции не делаются так быстро, а Боня практически всегда на виду. Они отреагировали мгновенно на этот снимок: «Новая грудь?», «У Бони появилась грудь!!! Не было никогда», «Фотошоп? Откуда такое чудо?», пишет 7d.org.ua.

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