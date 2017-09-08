Рэпер Miyagi покалечил себя после гибели маленького сына

Журналисты продолжают выясняться новые подробности страшной гибели полуторагодовалого сына известного музыканта Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом Miyagi. Выяснилось, что рэпер приехал к своему дому на машине через час после того, как его малыш трагически выпал из окна.

Когда он узнал, что произошло, у музыканта началась истерика, передают Dni со ссылкой на "Московский комсомолец". Зайдя в подъезд, Азамат принялся крушить все вокруг. В результате, рэпер повредил себе руку и ему понадобилась медицинская помощь.

Позже домой к Кудзаеву и его жене приехали родственники и друзья, чтобы оказать моральную поддержку. Как рассказала консьержка, всю ночь с 7 на 8 сентября в квартиру Кудзаева поднимались толпы людей.

Собирается прервать отпуск из-за трагедии и отец рэпера – известный хирург-ортопед Казбек Кудзаев. В конце августа врач улетел в Хорватию вместе с женой. Тем временем сочувствующие пользователи оставляют на страничке Кудзаевых в соцсети свои соболезнования.

"Сердце разрывается на части! Очень трудно поверить, что такое горе обрушилось на вашу семью! Царство небесное маленькому ангелочку! – пишут комментаторы.

Как выяснилось, в день трагедии супруга рэпера на короткое время оставила ребенка одного на кухне, забыв про открытое окно. Малыш вскарабкался на подоконник, потянул на себя оконную раму, а затем выпал.

Свидетелем гибели мальчика стал курьер, который привез одному из жильцов дома заказ. Мужчина рассказал о случившемся консьержке, после чего они вместе вышли на улицу. К сожалению, малыш был уже мертв. Через несколько минут выбежала мать мальчика. В состоянии шока она схватила ребенка на руки и занесла в подъезд, однако затем вдруг вернулась на улицу и стала искать свой телефон.