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Женю Фокина поместили в учебник для эстонских девятиклассников (ФОТО)

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Женя Фокин. | ФОТО: Instagram

Известный стилист Женя Фокин сильно удивился, когда узнал от друзей, что о нем написали в учебнике для школьников.

Снимок журнала Kroonika

В статье под названием «У нас в гостях Женя Фокин», вошедшей в учебник для девятиклассников, изучающих русский язык, от третьего лица рассказывается о жизни и прошлом известного стилиста. «То, что обо мне написали в учебнике, стало для меня неожиданностью. Как я туда попал – не имею понятия», - сказал Фокин журналу Kroonika. Отметим, что сам стилист в совершенстве владеет как русским, так и эстонским языками.

Целиком статью читайте в Kroonika!

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