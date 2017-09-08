Женю Фокина поместили в учебник для эстонских девятиклассников (ФОТО)
8 сентября 2017 г., 14:55
Известный стилист Женя Фокин сильно удивился, когда узнал от друзей, что о нем написали в учебнике для школьников.
Снимок журнала Kroonika
В статье под названием «У нас в гостях Женя Фокин», вошедшей в учебник для девятиклассников, изучающих русский язык, от третьего лица рассказывается о жизни и прошлом известного стилиста. «То, что обо мне написали в учебнике, стало для меня неожиданностью. Как я туда попал – не имею понятия», - сказал Фокин журналу Kroonika. Отметим, что сам стилист в совершенстве владеет как русским, так и эстонским языками.
Целиком статью читайте в Kroonika!