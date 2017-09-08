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Ай да Маша! Похудевшая звезда «Реальных пацанов» похвасталась фигурой в купальнике

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ФОТО: Кадр из сериала "Реальные пацаны"

Известность Марии Шекуновой принесла роль Машки в сериале “Реальные пацаны”. Актриса сыграла бывшую возлюбленную главного героя Коляна — простую, недалекую девушку в нелепых нарядах. Сейчас 36-летняя Мария ушла от экранного образа: актриса поменяла имидж, похудела — в общем, стала другим человеком, пишет Cosmo.

Теперь Мария подчеркивает фигуру соблазнительными нарядами, а недавно впервые показала фото в купальнике. Шекунова рассказала подписчикам, что решила продлить лето и уехала к морю. Поклонники засыпали актрису комплиментами. Некоторые пользователи Сети и вовсе не узнают похудевшую Марию.

/ Instagram

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