Ай да Маша! Похудевшая звезда «Реальных пацанов» похвасталась фигурой в купальнике

Теперь Мария подчеркивает фигуру соблазнительными нарядами, а недавно впервые показала фото в купальнике. Шекунова рассказала подписчикам, что решила продлить лето и уехала к морю. Поклонники засыпали актрису комплиментами. Некоторые пользователи Сети и вовсе не узнают похудевшую Марию.

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