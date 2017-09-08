Ай да Маша! Похудевшая звезда «Реальных пацанов» похвасталась фигурой в купальнике
8 сентября 2017 г., 14:15
Известность Марии Шекуновой принесла роль Машки в сериале “Реальные пацаны”. Актриса сыграла бывшую возлюбленную главного героя Коляна — простую, недалекую девушку в нелепых нарядах. Сейчас 36-летняя Мария ушла от экранного образа: актриса поменяла имидж, похудела — в общем, стала другим человеком, пишет Cosmo.
Теперь Мария подчеркивает фигуру соблазнительными нарядами, а недавно впервые показала фото в купальнике. Шекунова рассказала подписчикам, что решила продлить лето и уехала к морю. Поклонники засыпали актрису комплиментами. Некоторые пользователи Сети и вовсе не узнают похудевшую Марию.