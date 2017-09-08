Известный российский телеведущий, борющийся с раком легких, обратился к зрителям (видео)

68-летний ведущий Александр Беляев рассказал Андрею Малахову, что уже шесть лет борется с раком легких. Когда он узнал диагноз, то испытал сильнейший шок.

"Естественно на меня это подействовало, я бросил курить. Я был в шоке. Я просто не мог курить. Меня тогда вернули на землю в буквальном смысле", - рассказал в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" Александр Беляев.

"Я тогда почувствовал, как погода реагирует. Узнав диагноз, я ехал в машине, был страшный буран. Тогда боженька мне сказал, обрати внимание на свою жизнь. И я сейчас на 100 процентов уверен, что надо выполнять все, что говорят врачи. Надо проверяться каждый год!", - продолжил телеведущий.

По словам Александра Беляева, за сеансы химиотерапии он употребил огромное количество таблеток. И скоро ему предстоит операция: врачи уверены, что улучшения есть.

"Я обращаюсь к зрителям: не бойтесь врачей, доверяйте им. И не нервничайте. Открою еще секрет - у меня все развивается на фоне диабета второго типа. Все от нервов. Я только понервничаю, у меня сахар поднимается", - подытожил свой рассказ профессор.