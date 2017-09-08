Вера Брежнева пришла на СТС, а Павел Прилучный - на Первый

- Oxxxymiron и Макс Корж разрушили устоявшиеся законы шоу-бизнеса, - цитирует Веру Брежневу агентство «Интермедиа». – По условиям нового времени важно только то, насколько человек талантлив и харизматичен, пишут Argumentiru.com.

Будущая ведущая «Успеха» на СТС подчеркнула, что настоящий талант в продюсере не нуждается. Таланты получат всероссийскую известность, будут жить в роскошном доме и распоряжаться деньгами на создание клипов с альбомами. Но все это, по условиям конкурса, можно потерять в любое время.

По словам певицы, в мире много примеров успешных артистов, которые сделали себя сами, например, британский поп-музыкант Эд Ширан, российский рэпер Оксимирон, американская кантри-певица Тейлор Свифт и многие другие. Добавим, кастинг на проект завершился 1 сентября.

Между тем, на Первом канале 16 сентября тоже стартует новый музыкальный проект - «Короли фанеры». На роль ведущего шоу пригласили Павла Прилучного, знакомого зрителям по сериалу «Мажор», сообщает пресс-служба телеканала.

Идею для создания «Королей фанеры» авторы позаимствовали у мирового телехита Lip Sync Battle. Звездам предстоит воспроизводить под фонограмму музыкальные хиты. В первых выпусках программы гостями студии станут Николай Фоменко, Анастасия Волочкова, Александр Ревва и другие знаменитости.

Креативный продюсер проекта Яна Чурикова заявила, что на экран переносится любимая «народная забава – открывать рот под музыку», чем часто занимаются дети перед зеркалом или автолюбители, застрявшие в пробках. Теперь на сцене будут дурачиться народные артисты и другие уважаемые люди, показывая пример самоиронии.

Победителей шоу определит переполненный танцпол и поддержка зрителей. Чемпионом станет тот, после чьего выступления специальный «шумомер» покажет наивысший уровень громкости оваций.