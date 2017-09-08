Россиянка подала в суд, не испытав оргазма после погашения кредита

В пресс-службе суда подтвердили наличие подобного иска. "Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято", - сообщил представитель суда Константин Тимошенко.

Как отмечает Панферова, в конце августа она взяла микрозайм в пять тысяч рублей. Причиной решения взять кредит стала статья, размещённая на интернет-портале организации. В материале говорилось, что специалисты одного из сайтов провели исследование, в ходе которого выяснили, что "в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма". Фирма, в которой женщина взяла кредит, выступила в качестве партнёра данного исследования.

"Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма", - подчеркнула Юлия.

Истица заявляет, что она выполнила все обязательства перед кредитной организацией, а та, по её мнению, "выполнены не в полном объеме" свою часть обязательств.

"Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье", - сказано в иске.

В связи с этим клиентка просит взыскать с ответчика 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда, сообщает "РИА Новости".