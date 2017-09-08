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Звезду российский сериалов нашли мертвым в Донбассе

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Анатолий Пашинин | ФОТО: Кадр из фильма "Мур"

По неподтвержденной информации, известный российский актер Анатолий Пашинин, воевавший в Донбассе в составе карательных войск, погиб во время обстрела. Об этом сообщил в соцсети писатель, боец ополчения ДНР Захар Прилепин.

О гибели Пашинина деятель культуры написал у себя в Twitter. "Пишут актера Пашинина убили в результате обстрела. Кто начнет злорадствовать – буду банить. Не употребляйтесь скотам", – заявил Прилепин, обращаясь к своим подписчикам.

Писатель добавил, что даже не представляет, где и в каком бою мог быть убит актер. По словам Прилепина, в день гибели Пашинина войска ополчения вообще не воевали, так как "начальство не велит". "Я даже не знаю, где его подраздел находится", – написал он.

Вместе с тем, боец ДНР выразил надежду на то, что все-таки смерть актера – всего лишь слухи. "Пусть живет. Только дома пусть живет. Если погиб – никакой радости нет", – заключил Прилепин.

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