Соцсети недоумевают: Ксения Собчак сделала пластику губ?

После того, как Собчак опубликовала в Инстаграме новое селфи, интернет-подписчики задались вопросом, что произошло с губами молодой женщины. Фолловеры заметили, что они выглядят деформированными.
35-летняя Ксения Собчак решила немного отдохнуть в Греции – там и был сделан новый снимок, который вызвал обсуждения в рядах ее подписчиков. Многие заметили, что верхняя губа знаменитости выглядит асимметричной и неестественной, пишет Medikforum.
«Ксюша, что вам сделали с губами? Вы как Малиновская», - высказались об этой метаморфозе некоторые из фолловеров. Действительно, если сравнить снимки двух блондинок, сходство в очертаниях губ на их лицах будет очевидным. Причем, наверняка оно связано с тем, что над внешностью обеих женщин в свое время поработали пластические хирурги.
RIA Novosti/Scanpix
Что именно нарушило естественные линии рта Ксении Собчак – неудачная хейлопластика (у нее подозревают так называемый булхорн) или неподходящий гель, закачанный в губу? Сама она никак не комментирует это, что лишь дополнительно распаляет фантазию ее подписчиков, успевших предположить массу вариантов.
Отметим, что многие звезды российского шоу-бизнеса, прибегавшие к увеличению губ, впоследствии старательно приводили свои рты в прежнюю форму, выполняя специальные манипуляции для их уменьшения. Та же Маша Малиновская откровенно признавалась, что посещала пластического хирурга, который помог ей избавиться от полимера, когда-то введенного в губы.