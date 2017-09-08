Соцсети недоумевают: Ксения Собчак сделала пластику губ?

35-летняя Ксения Собчак решила немного отдохнуть в Греции – там и был сделан новый снимок, который вызвал обсуждения в рядах ее подписчиков. Многие заметили, что верхняя губа знаменитости выглядит асимметричной и неестественной, пишет Medikforum.

«Ксюша, что вам сделали с губами? Вы как Малиновская», - высказались об этой метаморфозе некоторые из фолловеров. Действительно, если сравнить снимки двух блондинок, сходство в очертаниях губ на их лицах будет очевидным. Причем, наверняка оно связано с тем, что над внешностью обеих женщин в свое время поработали пластические хирурги.

RIA Novosti/Scanpix

Что именно нарушило естественные линии рта Ксении Собчак – неудачная хейлопластика (у нее подозревают так называемый булхорн) или неподходящий гель, закачанный в губу? Сама она никак не комментирует это, что лишь дополнительно распаляет фантазию ее подписчиков, успевших предположить массу вариантов.

Отметим, что многие звезды российского шоу-бизнеса, прибегавшие к увеличению губ, впоследствии старательно приводили свои рты в прежнюю форму, выполняя специальные манипуляции для их уменьшения. Та же Маша Малиновская откровенно признавалась, что посещала пластического хирурга, который помог ей избавиться от полимера, когда-то введенного в губы.