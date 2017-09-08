Жители Таллинна думали, что это свадьба счастливых жениха и невесты, но всё совсем не так... (ГАЛЕРЕЯ)

- Сергей, думаю, читатели портала Limon оценят, что именно нам ты первым рассказал, что совсем недавно на песню «Скажи ДА!» сняли новый музыкальный клип. Его еще никто не видел, но в Сети уже появились роскошные фотографии интересных моментов со съемочных площадок.

- Да, действительно, в августе мы с командой креативных молодых ребят сняли, на мой взгляд, шикарный клип на песню «Скажи ДА!». Получилось именно то, что мы изначально задумали. Работа над клипом - это совокупность идеи, профессиональное воплощение, слаженная команда и дружелюбное отношение. Сюжетная линия развивается самым неожиданным образом: от ресторана до тюремного заключения. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сложных съемках, особенно талантливого оператора Александра Токарева и его команду.

- Это вообще дорогое удовольствие, снять музыкальный клип в нашей стране?

- Не дороже денег, Эдгар (улыбается). Я уверен, что клип понравится и приживется на экранах, тем более, что работа проделана качественная.

- А кто участвовал в съемках и как производился отбор участников?

- Чтобы картинка была цельной и сочной, локаций в клипе используется неожиданно много. Для того, чтобы обыграть свадебный сюжет, мы работали в самых красивых залах Таллинна, куда пригласили всех желающих принять участие, танцевальную группу и тех, кто украсил клип своим появлением. В этой связи открою тайну, в клипе приняла участие моя добрая знакомая и известная экстрасенс Илона Калдре. Всё сами увидите очень скоро и поймёте - без неё точно не сложилось бы.

- Тогда самое время объявить многочисленным поклонникам, когда будет премьера клипа?

-Очень скоро! Сценарист и режиссер решают сейчас, как закончится история любви – привычный Happy End, или, всё-таки, по-осеннему, грустно. К дню моего рождения 15 сентября, надеюсь, родится эта экранизированная музыкальная история и мы будем рады представить клип на суд зрителей.

- Ждем с нетерпением и поздравляем. Мы всегда рады первыми делиться с нашими читателями такими креативными и позитивными новостями. Музыкального успеха тебе, Сергей!

- Благодарю, Эдгар. Музыка для меня— это язык чувств. Я счастлив дарить своё творчество всем тем, кто любит и любим.

Смотрите галерею! Кстати, авторы этих прекрасных фотографий - Александр Токарев и Евгений Грудкин.