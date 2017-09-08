За падением сына известного московского рэпера наблюдали десятки людей

Полуторагодовалый сын исполнителя выпал из окна днем 7 сентября. За происшествием наблюдали соседи певца и сотрудники офисов, окна которых выходят на место трагедии. О случившемся были оповещены экстренные службы города. Правоохранители перекрыли доступ к месту происшествия, передают Dni.

Предположительно, гибель мальчика произошла по недосмотру родителей. Они оставили его одного на кухне с открытым окном, мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и рухнул с девятого этажа, передает РЕН ТВ.

По факту случившегося проводится проверка. Сам Кудзаев пока никак не прокомментировал информацию о происшествии. Знакомые артиста подтвердили факт гибели малыша.

Напомним, что Miyagi выступает в дуэте с рэпером Эндшпилем. Одну из своих самых известных композиций он посвятил сыну.