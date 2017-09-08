Важно! Десять признаков того, что в доме появилась плесень

Иногда плесень хорошо видна на залежавшихся продуктах. Но далеко не всегда эта опасная для здоровья проблема очевидна. Вот несколько признаков появления плесени, на которые обязательно надо обратить внимание, пишет Маркетиум.

1. Утечка воды

Часто в домах бывают проблемы с трубами и утечкой воды. Если вы заметили, что долгое время сквозь стену или на потолке просачивается вода, то, скорее всего, плесень уже растет в вашем доме. Хорошо проверьте все стены, особенно труднодоступные места.

2. Странные запахи

Разрастаясь, плесень издает едкий характерный запах. Например, если плесень затаилась где-то в одном углу дома, то именно там вы будете чувствовать этот запах. Помните, что плесень может жить также под обоями и внутри стен, поэтому обратите внимание на запах, даже если вы пока не видите ничего подозрительного.

3. Конденсат

Иногда окна в доме выглядят запотевшими. Это показатель высокого уровня конденсации – повышенной влажности. Этому может быть несколько причин, однако плесень является самой опасной из них. Одним из явных признаков наличия плесени является также ржавчина на трубах внутри квартиры.

4. Зуд в глазах, носу и горле

Такие признаки – одни из самых серьезных проявлений аллергии на плесень. Зуд, отеки и покраснение глаз часто сопровождается ринитом и болью в горле. Это лишь некоторые симптомы, которые у разных людей могут проявляться по-разному. Они всегда усиливаются при жаркой и влажной погоде, или когда человек попадает в место сильной концентрации плесени.

5. Постназальный синдром

Такой синдром появляется, когда организм вырабатывает излишнее количество слизи. Она стекает из носа по задней стенке горла вниз. Часто такое состояние вызвано аллергией. Однако это также может признаком наличия в доме плесени. Симптомы могут сопровождаться чиханием, кашлем, ринитом и т.д.

6. Сырой, влажный подвал

Часто это отдельная комната под домом или подвал, где плохая вентиляция и нет циркуляции свежего воздуха. Здесь также почти всегда холоднее, чем в самом доме, а это – предпосылка для появления конденсации. Обязательно проверяйте такое помещение на наличие плесени, так как здесь очень благоприятные условия для её разрастания.

7. Странные пятна от воды

По аналогии с утечкой воды, водяные пятна на стенах, потолке или других поверхностях могут быть видимым признаком наличия плесени. Даже маленькое желтоватое пятно в углу может быть плесенью, поэтому все надо тщательно проверять.

8. Плохая вентиляция

Если в доме плохая вентиляция, то это часто приводит к повышенной влажности, что является наиболее благоприятной средой для появления плесени. Обязательно следите за проветриванием ванной комнаты, детской, кухни и других комнат в доме. Это поможет удержать баланс влаги в норме.

9. Проблемы с дыханием

Проблемы с дыханием могут возникнуть в случае появления особо токсичных видов плесени. Хрипы и кашель являются наиболее сильными симптомами, которые в итоге могут перерасти в появление приступов астмы.

10. Сдавленность в груди

Среди наиболее частых признаков аллергии на плесень можно назвать не только ринит, зуд и чихание или кашель, но и чувство сдавленности в груди. Такие симптомы также могут сопровождать респираторные вирусные заболевания, но если они длятся слишком долго, то это повод задуматься об очистке дома от плесени.