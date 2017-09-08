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Здоровье: ошибки, которые стоит перестать совершать до 40 лет

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Здоровье. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Хотите и после 40 лет выглядеть на все 30? В таком случае, вам нужно пересмотреть свое отношение к собственному здоровью, сну, пищевым привычкам, отношению к прививкам и многому другому.

Итак, чтобы быть здоровым и полным сил после 40 лет, вам нужно перестать:

1. Быть зависимым от мобильного телефона и прочих гаджетов

Исследования ученых Гарвардского Университета, проведенные в 2011 году, доказали: злоупотребление телевизора повышает риск возникновения диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Маркетиум. Кроме того, «голубые экраны» планшетов, мобильных телефонов и других гаджетов нарушают биоритмы организма, тем самым усложняя засыпание по ночам.

2. Пренебрегать сном

Люди в возрасте от 18 до 64 лет нуждаются в 7–9-часовом сне. Пренебрежение сном может вызвать гипертонию, инфаркт и даже ожирение. Кроме того, недостаточное количества сна ускоряет биологическое старение.

3. Пренебрегать зубной нитью

Регулярное использование зубной нити поможет избежать возникновения многих заболеваний полости рта. Исследования Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований показывают, что риск возникновения пародонтита после 30 лет возрастает в несколько раз, причем мужчины страдают от него чаще, чем женщины.

4. Перестать нерегулярно питаться

Нерегулярное питание замедляет метаболизм и может вызвать диабет 2-го типа. У 2/3 людей в возрасте от 40 до 64 лет диагностируется диабет.

5. Игнорировать болевые ощущения

Чувствуете боль? Покалывание? Просто дискомфорт? Когда ваше тело хочет вам что-то сказать, не игнорируйте эти симптомы. Болезнь лучше предупредить и вылечить на ранних стадиях.

6. Баловаться одной-двумя сигаретами

Если вы “балуетесь” сигаретами, это значит, что вы курите. Курение повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Кроме того, курение может вызвать остановку сердца.

7. Злоупотреблять солью

Большинство людей употребляет больше соли, чем требует их организм. Рекомендуемая дневная норма — это половина чайной ложки. Злоупотребление солью вызывает гипертонию, инфаркт и инсульт.

8. Игнорировать воду

Вода питает все клетки нашего организма. С возрастом у многих притупляется ощущение жажды, и именно поэтому люди игнорируют питье воды. Кроме того, газировки и утренний кофе — это не вода. Пейте 1,5–2 литра воды в день, и вы забудете об обезвоживании организма.

9. Игнорировать молочные продукты

Женщины, сидящие на диете и не употребляющие молочные продукты, вредят сами себе. Они не получают того количества кальция, которое необходимо в возрасте за 30. Кальций — неотъемлемый элемент, игнорирование которого может привести к остеопорозу.

10. Врать лечащему врачу

Не утаивайте никакую информацию от вашего врача. Если у вас болит там, а в другом месте вы давно испытываете недомогание, скажите об этом врачу. Если не вы, то как доктор должен догадаться, что с вами что-то не так?

11. Пренебрегать тренажерным залом

Как известно, движение — это жизнь. Регулярные физические упражнения помогут держать ваши мышцы в тонусе, ускорят метаболизм и повысят упругость кожи.

12. Пренебрегать сексом

Работа и дети часто отодвигают секс не только на второй, но и на десятый план. Но когда ваши дети уже подросли, следует вернуть интимные отношения в ваш приоритетный список.

13. Пренебрегать солнечными ваннами

Врачи рекомендуют принимать солнечными ванны в тени и со специальными защитными кремами. По возможности уделяйте этому занятию хотя бы 20 минут в день. Пользу витамина D никто не отменял!

14. Употреблять газированные напитки

Вам, наверное, известен вред газированных напитков. После 30 лет организм еще более уязвим. Сахар, содержащийся в газировке, может вызвать диабет и ожирение, а ортофосфорная кислота вымывает кальций из организма и способствует повышенной хрупкости костей.

15. Злоупотреблять полуфабрикатами

Замените чипсы, пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты на здоровую пищу, богатую клетчаткой, витаминами и минералами. Полуфабрикаты не принесут вам никакой пользы, лишь утолят голод. Лишние калории отложатся на талии, а пищевые добавки, содержащиеся в них, могут вызвать зависимость.

16. Злоупотреблять алкоголем

С возрастом организм все сложнее восстанавливается после выпитого алкоголя. Кроме того, после активных возлияний в организме накапливаются токсины, которые выводятся несколько недель. В этом деле важно соблюдать меру: один бокал красного вина никому не повредит.

17. Злоупотреблять соцсетями и пренебрегать активной социальной жизнью

Когда вы общаетесь в соцсетях, вы создаете иллюзию общения. Гораздо более важно общаться с людьми в реальной жизни.

18. Игнорировать свои гены

Хотите вы этого или нет, гены значат очень много. Если в вашей семье наблюдалась тенденция возникновения определенных заболеваний, возьмите эту “болячку” под свой контроль. Ваш лечащий врач не может быть в курсе ваших семейных болезней, поэтому вы можете рассказать ему о них.Возможно, для профилактики он назначит вам необходимые исследования.

19. Пренебрегать регулярной диспансеризацией

Многие игнорируют ежегодную диспансеризацию, в ходе которых можно выявить наличие тех или иных заболеваний в стадии “зародыша”. Это в корне неверно. Регулярная проверка состояния здоровья поможет вам на ранней стадии развития заметить заболевание. Болезнь легче и лучше лечить в легкой форме.

20. Игнорировать рекомендованные прививки

Прививки нужны не только детям. Если ваш врач решил, что вам нужна та или иная вакцина, не игнорируйте эти рекомендации. В год умирает порядка 50000 человек от тех заболеваний, которые можно было предупредить с помощью одной прививки.

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