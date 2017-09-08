Здоровье: ошибки, которые стоит перестать совершать до 40 лет

Итак, чтобы быть здоровым и полным сил после 40 лет, вам нужно перестать:

1. Быть зависимым от мобильного телефона и прочих гаджетов

Исследования ученых Гарвардского Университета, проведенные в 2011 году, доказали: злоупотребление телевизора повышает риск возникновения диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Маркетиум. Кроме того, «голубые экраны» планшетов, мобильных телефонов и других гаджетов нарушают биоритмы организма, тем самым усложняя засыпание по ночам.

2. Пренебрегать сном

Люди в возрасте от 18 до 64 лет нуждаются в 7–9-часовом сне. Пренебрежение сном может вызвать гипертонию, инфаркт и даже ожирение. Кроме того, недостаточное количества сна ускоряет биологическое старение.

3. Пренебрегать зубной нитью

Регулярное использование зубной нити поможет избежать возникновения многих заболеваний полости рта. Исследования Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований показывают, что риск возникновения пародонтита после 30 лет возрастает в несколько раз, причем мужчины страдают от него чаще, чем женщины.

4. Перестать нерегулярно питаться

Нерегулярное питание замедляет метаболизм и может вызвать диабет 2-го типа. У 2/3 людей в возрасте от 40 до 64 лет диагностируется диабет.

5. Игнорировать болевые ощущения

Чувствуете боль? Покалывание? Просто дискомфорт? Когда ваше тело хочет вам что-то сказать, не игнорируйте эти симптомы. Болезнь лучше предупредить и вылечить на ранних стадиях.

6. Баловаться одной-двумя сигаретами

Если вы “балуетесь” сигаретами, это значит, что вы курите. Курение повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Кроме того, курение может вызвать остановку сердца.

7. Злоупотреблять солью

Большинство людей употребляет больше соли, чем требует их организм. Рекомендуемая дневная норма — это половина чайной ложки. Злоупотребление солью вызывает гипертонию, инфаркт и инсульт.

8. Игнорировать воду

Вода питает все клетки нашего организма. С возрастом у многих притупляется ощущение жажды, и именно поэтому люди игнорируют питье воды. Кроме того, газировки и утренний кофе — это не вода. Пейте 1,5–2 литра воды в день, и вы забудете об обезвоживании организма.

9. Игнорировать молочные продукты

Женщины, сидящие на диете и не употребляющие молочные продукты, вредят сами себе. Они не получают того количества кальция, которое необходимо в возрасте за 30. Кальций — неотъемлемый элемент, игнорирование которого может привести к остеопорозу.

10. Врать лечащему врачу

Не утаивайте никакую информацию от вашего врача. Если у вас болит там, а в другом месте вы давно испытываете недомогание, скажите об этом врачу. Если не вы, то как доктор должен догадаться, что с вами что-то не так?

11. Пренебрегать тренажерным залом

Как известно, движение — это жизнь. Регулярные физические упражнения помогут держать ваши мышцы в тонусе, ускорят метаболизм и повысят упругость кожи.

12. Пренебрегать сексом

Работа и дети часто отодвигают секс не только на второй, но и на десятый план. Но когда ваши дети уже подросли, следует вернуть интимные отношения в ваш приоритетный список.