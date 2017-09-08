Здоровье: ошибки, которые стоит перестать совершать до 40 лет

Хотите и после 40 лет выглядеть на все 30? В таком случае, вам нужно пересмотреть свое отношение к собственному здоровью, сну, пищевым привычкам, отношению к прививкам и многому другому.
Итак, чтобы быть здоровым и полным сил после 40 лет, вам нужно перестать:
1. Быть зависимым от мобильного телефона и прочих гаджетов
Исследования ученых Гарвардского Университета, проведенные в 2011 году, доказали: злоупотребление телевизора повышает риск возникновения диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Маркетиум. Кроме того, «голубые экраны» планшетов, мобильных телефонов и других гаджетов нарушают биоритмы организма, тем самым усложняя засыпание по ночам.
2. Пренебрегать сном
Люди в возрасте от 18 до 64 лет нуждаются в 7–9-часовом сне. Пренебрежение сном может вызвать гипертонию, инфаркт и даже ожирение. Кроме того, недостаточное количества сна ускоряет биологическое старение.
3. Пренебрегать зубной нитью
Регулярное использование зубной нити поможет избежать возникновения многих заболеваний полости рта. Исследования Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований показывают, что риск возникновения пародонтита после 30 лет возрастает в несколько раз, причем мужчины страдают от него чаще, чем женщины.
4. Перестать нерегулярно питаться
Нерегулярное питание замедляет метаболизм и может вызвать диабет 2-го типа. У 2/3 людей в возрасте от 40 до 64 лет диагностируется диабет.
5. Игнорировать болевые ощущения
Чувствуете боль? Покалывание? Просто дискомфорт? Когда ваше тело хочет вам что-то сказать, не игнорируйте эти симптомы. Болезнь лучше предупредить и вылечить на ранних стадиях.
6. Баловаться одной-двумя сигаретами
Если вы “балуетесь” сигаретами, это значит, что вы курите. Курение повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Кроме того, курение может вызвать остановку сердца.
7. Злоупотреблять солью
Большинство людей употребляет больше соли, чем требует их организм. Рекомендуемая дневная норма — это половина чайной ложки. Злоупотребление солью вызывает гипертонию, инфаркт и инсульт.
8. Игнорировать воду
Вода питает все клетки нашего организма. С возрастом у многих притупляется ощущение жажды, и именно поэтому люди игнорируют питье воды. Кроме того, газировки и утренний кофе — это не вода. Пейте 1,5–2 литра воды в день, и вы забудете об обезвоживании организма.
9. Игнорировать молочные продукты
Женщины, сидящие на диете и не употребляющие молочные продукты, вредят сами себе. Они не получают того количества кальция, которое необходимо в возрасте за 30. Кальций — неотъемлемый элемент, игнорирование которого может привести к остеопорозу.
10. Врать лечащему врачу
Не утаивайте никакую информацию от вашего врача. Если у вас болит там, а в другом месте вы давно испытываете недомогание, скажите об этом врачу. Если не вы, то как доктор должен догадаться, что с вами что-то не так?
11. Пренебрегать тренажерным залом
Как известно, движение — это жизнь. Регулярные физические упражнения помогут держать ваши мышцы в тонусе, ускорят метаболизм и повысят упругость кожи.
12. Пренебрегать сексом
Работа и дети часто отодвигают секс не только на второй, но и на десятый план. Но когда ваши дети уже подросли, следует вернуть интимные отношения в ваш приоритетный список.
13. Пренебрегать солнечными ваннами
Врачи рекомендуют принимать солнечными ванны в тени и со специальными защитными кремами. По возможности уделяйте этому занятию хотя бы 20 минут в день. Пользу витамина D никто не отменял!
14. Употреблять газированные напитки
Вам, наверное, известен вред газированных напитков. После 30 лет организм еще более уязвим. Сахар, содержащийся в газировке, может вызвать диабет и ожирение, а ортофосфорная кислота вымывает кальций из организма и способствует повышенной хрупкости костей.
15. Злоупотреблять полуфабрикатами
Замените чипсы, пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты на здоровую пищу, богатую клетчаткой, витаминами и минералами. Полуфабрикаты не принесут вам никакой пользы, лишь утолят голод. Лишние калории отложатся на талии, а пищевые добавки, содержащиеся в них, могут вызвать зависимость.
16. Злоупотреблять алкоголем
С возрастом организм все сложнее восстанавливается после выпитого алкоголя. Кроме того, после активных возлияний в организме накапливаются токсины, которые выводятся несколько недель. В этом деле важно соблюдать меру: один бокал красного вина никому не повредит.
17. Злоупотреблять соцсетями и пренебрегать активной социальной жизнью
Когда вы общаетесь в соцсетях, вы создаете иллюзию общения. Гораздо более важно общаться с людьми в реальной жизни.
18. Игнорировать свои гены
Хотите вы этого или нет, гены значат очень много. Если в вашей семье наблюдалась тенденция возникновения определенных заболеваний, возьмите эту “болячку” под свой контроль. Ваш лечащий врач не может быть в курсе ваших семейных болезней, поэтому вы можете рассказать ему о них.Возможно, для профилактики он назначит вам необходимые исследования.
19. Пренебрегать регулярной диспансеризацией
Многие игнорируют ежегодную диспансеризацию, в ходе которых можно выявить наличие тех или иных заболеваний в стадии “зародыша”. Это в корне неверно. Регулярная проверка состояния здоровья поможет вам на ранней стадии развития заметить заболевание. Болезнь легче и лучше лечить в легкой форме.
20. Игнорировать рекомендованные прививки
Прививки нужны не только детям. Если ваш врач решил, что вам нужна та или иная вакцина, не игнорируйте эти рекомендации. В год умирает порядка 50000 человек от тех заболеваний, которые можно было предупредить с помощью одной прививки.