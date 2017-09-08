Дэвид и Виктория Бекхэм готовятся к разводу

Любопытно, что причиной для этого якобы стала не очередная измена экс-футболиста жене, а их обоюдное нежелание делить совместный быт. Всю правду о возможном разрыве на днях рассказал американскому журналу OK! анонимный инсайдер, который хорошо знаком с парой, пишет Woman.

По словам источника, в отношениях Бекхэмов уже давно нет былой страсти. «В их браке давно нет никакой романтики. Сейчас их отношения больше похожи на совместный бизнес. Их жизни идут в абсолютно разных направлениях. Дэвиду нравится ходить на вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами, а Виктория предпочитает общаться с ограниченным кругом людей в родной Великобритании. Они решили, что врозь им будет лучше», — сообщил аноним журналистам.

Как утверждает тот же инсайдер, бракоразводный процесс будет быстрым и максимально дружелюбным. Они уже распланировали, как поделят свое многомиллионное имущество. Более того, Виктория и Дэвид договорились о совместной опеке над четырьмя детьми.