Изменившаяся до неузнаваемости Вера Алентова пожаловалась, что болезнь испортила ей лето
8 сентября 2017 г., 09:43
Актриса обеспокоила почитателей своего таланта и красоты.
Московский театр имени Пушкина открыл 68-й творческий сезон. "Вера Валентиновна, как вы провели лето, где отдыхали, что вас радовало?", – поинтересовались журналисты Dni у известной россиийской актрисы.
"Ничем хорошим я вас на порадую, – ошарашила актриса. – Я все лето тяжело проболела, никуда не ездила, только сейчас оклемалась". Она не стала вдаваться в подробности – не любит подобных разговоров, не привыкла жаловаться.
Но хочется верить, что все хвори актрисы позади. Ведь уже 13 сентября ей предстоит выйти на сцену Московского театра.