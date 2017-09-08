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Изменившаяся до неузнаваемости Вера Алентова пожаловалась, что болезнь испортила ей лето

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ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Актриса обеспокоила почитателей своего таланта и красоты.

Московский театр имени Пушкина открыл 68-й творческий сезон. "Вера Валентиновна, как вы провели лето, где отдыхали, что вас радовало?", – поинтересовались журналисты Dni у известной россиийской актрисы.

"Ничем хорошим я вас на порадую, – ошарашила актриса. – Я все лето тяжело проболела, никуда не ездила, только сейчас оклемалась". Она не стала вдаваться в подробности – не любит подобных разговоров, не привыкла жаловаться.

Но хочется верить, что все хвори актрисы позади. Ведь уже 13 сентября ей предстоит выйти на сцену Московского театра.

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