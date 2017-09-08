Друзья раскрыли подробности гибели полуторагодовалого сына певца в Москве

Знакомые известного московского рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, в подробностях рассказали о гибели его сына. Друзья исполнителя подтвердили информацию о трагедии, которая появилась в СМИ. Знакомые рэпера сообщают, что ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Верхняя Масловка. По словам знакомых MiyaGi, трагедия случилась еще днем 7 сентября. Малыш умер до приезда скорой помощи, передает РЕН ТВ.

Официального подтверждения этой информации нет. Сам исполнитель пока воздерживается от комментариев, сообщает РИА ФАН.

Поклонники творчества MiyaGi выражают соболезнования в связи со случившемся. "Держись!" – пишет один из пользователей сети. "2017-й какой-то год смертей", – сокрушается другой. "Я даже не могу представить, насколько больно потерять своего ребенка", – заявляет еще один комментатор.