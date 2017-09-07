Свидание испорчено! Девушка застряла в окне туалета после того, как не смогла смыть содержимое унитаза

Девушка познакомилась в приложении Tinder с парнем по имени Лиам, они договорились о встрече. Свидание началось успешно, тогда парочка решила переместиться к мужчине домой, чтобы попить вино и пообщаться. Там женщина неожиданно почувствовала, что ей срочно нужно в туалетную комнату, к несчастью, по-большому. И тут начался весь ужас… Сделав дела, женщина нажала кнопку слива, который почему-то не работал. И тогда женщина решила избавиться от содержимого унитаза, выбросив это в окно, сообщает издание The Sun. Поскольку на место в конечно итоге были вызваны спасатели и этот случай зафиксирован службой спасения, в достоверности произошедшего нет ни малейших сомнений.

По несчастливой случайности экскременты застряли между двух стекол окна. Тогда женщина попыталась их оттуда вытащить, но застряла в оконной раме. И в данном случае ей не оставалось ничего, кроме того, как позвать парня на помощь. Но Лиам тоже не смог вызволить женщину из заточения, пришлось вызвать спасателей, которые разбили окно и спасли женщину.

Сам Лиам Смит поделился этой историей и фотографиями сумасшедшего свидания в соцсетях. Как сообщает мужчина, на замену окна ему уже пожертвовали деньги. А с девушкой они были и на втором свидании. Как оказывается, некоторых мужчин не так-то просто спугнуть.