Письмо читателя: все девушки меня бросают. Срочно подскажите, что мне делать?

«Здравствуйте. Мне нужна психологическая помощь, потому что я не могу уже держать себя в руках и не взрываться, нервы на исходе. Меня постоянно что-то тревожит, и я не знаю, как с этим бороться, быть спокойным, расслабиться. Меня часто угнетает вопрос одиночества, блин, я себя чувствую одиноким и никому на хр*н не нужным. Общался с девушкой месяц, было так приятно. А потом что-то случилось, о чем я так и не узнал, и все, я ее потерял. У меня всегда так. В кого влюбляюсь, и сразу уходит, почему у меня с девушками ничего не получается? Что не так делаю, все бросают меня (не я их, а они меня), мне так обидно становится. Что я даже себя ненавижу. Мне кажется, что всю жизнь меня девушки будут кидать и бросать, и останусь один навсегда. У меня даже доверие к девушкам упало. Не могу ни одной доверять, если даже люблю. И не знаю, как с чувствами бороться, чтоб я мог забыть Ее и все. Мне очень тяжело на душе...» - пишет отчаявшийся читатель.

Отвечает психолог-консультант Арина Липкина:

- Можно разделить письмо на два вопроса. Первое: "меня постоянно что-то тревожит". Это может говорить о том, что вы неправильно реагируете на естественные стрессы, например, или находитесь в угнетающей обстановке дома/на работе. Либо у вас предрасположенность к повышенной тревожности. Второе: почему девушки быстро теряют интерес к вам. Второе может вытекать из первого. Никому не хочется сближаться с человеком, который не умеет управлять своими состояниями и находится в напряжении. Но могут быть и иные причины, если вы выбираете неподходящих девушек или есть другие отталкивающие факторы (поведение, внешность, позиционирование, способы коммуникации). Вам необходима индивидуальная консультация, чтобы разобраться в причинах и непосредственно на них воздействовать.

А что думаете вы, дорогие читатели? Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.