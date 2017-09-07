Десять вещей, которые я понял, когда не пил все лето

Довольно предсказуемый результат. Едва бросив пить, быстро понимаешь, с кем действительно интересно общаться, а с кем — не очень.

Был приятно удивлен тем фактом, что практически все мои товарищи оказались крайне любопытными собеседниками, даже когда они в редкое мясо. Вести беседу с давним другом, который не способен встать и идти, но готов в три ночи посреди парка увлеченно обсуждать с тобой укоренение буддизма в Тохаристане — дорогого стоит.

Бармены начали смотреть на меня как на кучу дерьма

Вот это — чуть ли не самое неприятное. В половине баров города меня наверняка запомнили как «того мудака, который в пятницу вечером пьет кофе и больше ничего не заказывает».

Насколько можно судить, им кажется, что подобный персонаж — это злостный алкаш в завязке, или фискальный сексот, который пришел с проверкой.

Меня перестали бояться животные

Самое неожиданное последствие. У меня есть дурная привычка с детства: тискать всех более или менее опрятных котов, которых я встречаю на улице. Раньше я это делал, ясное дело, расчувствовавшись от алкоголя, и они бежали от меня как от чумы.

Теперь, в виду отсутствия резкого запаха и большей плавности движений, мне удается ухватить и почесать каждого третьего уличного кота в городе. Отныне можете звать меня Pussy-teaser, пишет Menscult.ua.

Я резко подсел на кофе

Бросив пить, я резко подсел на кофеин. Начал заливать пуэры кофеем, а улуны энергетиками. Причем довольно мерзко и беспробудно. Иначе говоря, это — тот случай, когда лучше бы пил и курил.

Попутно это доказывает, что важнее не столько субстанция, которой ты оглушаешься, сколько умеренность и сознательность потребления.

Удалось сбросить вес

Постепенно начал сбрасываться вес. По какой-то причине этого не случалось в первые два месяца без алкоголя, но где-то к августу, вместе с решением не есть после 18, это привело к потере 8 килограммов за месяц без каких-либо ограничений и страданий.

Либо, те самые котики, которые начали даваться в руки, все-таки заразили меня паразитами и худею я именно из-за этого.

Повысилась тревожность

Алкоголь — депрессант, то есть угнетает деятельность нервной системы. С определенной стороны это не так уж и плохо, если ты — тревожный и нервный человек.

Вместе с отказом от вечернего обжорства и резкой сменой курса в сторону кофеиновых марафонов, отказ от спиртного сделал меня более тревожным и нервным, но (парадоксально), менее раздражительным.

Дико захотелось заниматься физической активностью

Так как уровень тревожности поднялся, а привычного депрессента под рукой не стало, дико захотелось сбрасывать раздражение как-то иначе.

Например, с помощью физических нагрузок. Результат как в том анекдоте про Ватсона и курительную трубку — теперь, не позанимавшись гирей, я буду чувствовать себя подавлено и нервозно. С другой стороны, — не самая худшая зависимость. Хотя, есть мнение, что упражнения и алкоголь совместимы.

Обострилось обоняние, когда дело доходит до запахов спиртного

Еще один неожиданный и забавный момент. Восприятие запаха алкогольных напитков как-то сумело измениться всегда за пару месяцев.

Вискари, которые я раньше пил с невероятным удовольствием, различая «тонкие оттенки дуба и кожи», начали пахнуть как растворитель или какой-то промышленный лак. IPA начала казаться горькой бабкиной настойкой, зато запах мягкого едва охмеленного эля стал казаться мощным и медовым.

Но тут, опять же, есть вариант с отказом от еды после 18: возможно, на голодный желудок все запахи начинают казаться вот настолько интенсивнее.

Алкоголь — это не круто

Но и трезвость — тоже

Кажется, стало понятно, почему многие любители нездоровой жизни срываются, после того, как попробовали не пить какое-то продолжительное время. На самом деле, отказ от алкоголя ничерта не меняет в жизни — ни к лучшему, ни к худшему.

Перестав бухать, человек не становится приятнее, мудрее и даже здоровее. Отказ от спиртного может кардинально изменить только жизнь запойного алкаша, другим не стоит ждать от этой инициативы никаких счастливых прозрений или подвижек в жизни.

Пить — это не круто. Быть трезвым — тоже. Выкручивайтесь из этой западни сами.

Начну ли я пить заново?

Да, сегодня же.

Как только опубликую этот текст.