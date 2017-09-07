Найден возраст, когда мужчину больше всего одолевает уныние

Точнее говоря, когда он становится объективно скучным для окружающих и сам теряет интерес к веселью и развлечению, пишет Menscult.ua.

Причем назван и точный возраст, когда мужчина из необузданного и брызжущего энергией варвара превращается в человека, который скучно брюзжит на вас в очереди.

Сайт Airbnb (интернет-площадка для съема жилья) провел массовое исследование своих пользователей для того, чтобы выяснить, когда человек в среднем теряет всякий интерес к приключениям и спонтанным перемещениям.

По результатам опроса, оказалось, что у мужчин этот пик наступает в 39 лет. Выглядит такой итог довольно предсказуемым — как раз кризис среднего возраста, ощущение уменьшения жизненных сил, а также масса обязательств и ответственности на работе и в семье.

Но любопытны и другие результаты. Так, оказалось, что у женщин этот пик беспросветного уныния и скуки наступает раньше — в 35 лет (хотя это же — пик сексуального желания, что окончательно запутывает ситуацию).

Зато обратный процесс — пик удовольствия от жизни, когда человек больше всего способен на спонтанные действия и риск, приходится на 27 лет, что довольно неожиданно.

И мужчины и женщины в этом возрасте наиболее уверенны в себе, веселы и с оптимизмом смотрят в будущее (где их, как мы видим, спустя 10 лет поджидает пик уныния).

Главная проблема опроса в том, что у его составителей довольно своеобразные представления о человеке, не подверженном тоске и плесени быта. Согласно этому исследованию, маркером жизнерадостности является готовность к следующим вещам:

Дикий угар до раннего утра в будний день

Уход с головой в новое хобби

Спонтанное знакомство с новыми друзьями

Спонтанные поездки на отдых

Изучение нового навыка

Спонтанные походы в гости к друзьям без предупреждения

Резкая смена работы

Спонтанные покупки

Романтические свидания (попытки наладить личную жизнь)

Увлечение новым спортом

С этой точки зрения какой-нибудь викинг X века не является жизнерадостным и полным сил персонажем — он всего лишь открывает Америку, берет штурмом Париж, становится бароном в Сицилии и грабит храмы таинственных культов Северной Африки.

Зато менеджер среднего звена Джонни, у которого на этой неделе было свидание, занятия по макраме и спонтанный шопинг — ужасно далек от уныния.

Хорошие новости в том, что уныние 39-летия — это именно пик. То есть годам к 50 мужчина снова становится веселее и даже, как это ни странно, спонтаннее в своих действиях.

Еще одна хорошая новость — у валлийцев кризис скуки наступает позже, в 41 год, так что если вы валлиец, то у вас есть дополнительная пара счастливых лет.