Совет для самцов: как встречаться с двумя девушками одновременно

На старт

Оба романа нужно начать одновременно. Американский сексолог Линн Харрис подтверждает нашу светлую мысль: «Если у тебя уже есть девушка и появилась вторая, первая это почувствует», сообщает издание MAXIM.

Но если они появились с разницей в день, разницы не заметит ни одна. Искать лучше в барах или клубах. Там тебе точно не скажут: «Сначала женись!»

Соблюдай дистанцию

Следует быть приятным в общении, но все же сюрпризом. «Тебя все время должно не хватать, поэтому звонить девушкам ты будешь не чаще 2-3 раз в неделю», — предупреждает Рон Льюис, автор книги «Как преуспеть с женщиной».

Никаких приветов по Facebook Messenger и смешных видео по email. А встречаться вы будете раз в неделю.

При таком графике у тебя точно хватит времени на обеих. И при этом каждая будет ждать тебя как большого праздника.

Сохраняй спокойствие

Наша жизнь так подстроена, что, гуляя где-нибудь с одной девушкой, ты непременно встретишь вторую. Странно, если это до сих пор кого-то шокирует.

Отнесись к ситуации спокойно. Представь девушек друг другу и продолжай движение с той, с которой ты его начал. Позже объяснишь каждой, что другая — твоя сотрудница.

Да, если вдруг их почему-то зовут по-разному, придумай какое-нибудь общее ласкательное, чтобы не путаться.

Солнышко, Малыш, Зайка... Конечно, Машенька звучит нежнее, но если назвать им Сашеньку, можно получить в глаз сковородкой. А вот Птичка ни за что не обидится, если ты назовешь ее Рыбкой.

Готовь побег

Чтобы избежать ненужных скандалов и травм, с девушками лучше мирно расстаться через 3-5 недель.

У них и так полно неприятностей, и совершенно необязательно вставать в стройную колонну подонков, бросивших любимую на 8-м месяце страсти и обожания.

Гуманнее сделать так, чтобы каждая разочаровалась в тебе сама: декламировать под ее окнами стихи Лепса или прямо при девушке без капли стеснения заняться апгрейдом своего компьютера.

По этой схеме ты можешь избавиться от обеих или лишь от одной, повысив вторую до звания ТВОЕЙ девушки. Кстати, теперь у тебя есть все основания наконец узнать ее имя.