Марью Лянник откровенно рассказала, почему у нее нет детей

«Были бы мы стабильным государством, не говоря уже о материнской зарплате, как сейчас, был бы у меня ребенок или дети», – сказала в своем интервью Лянник. «Я всегда была слишком ответственным человеком. Я не смела брать на себя риски, из-за которых мог пострадать кто-то еще. К тому же, я должна была думать и о том, что со всеми трудностями должна справляться сама: моя мама была слишком далеко», – признается певица.

Несмотря на то, что у Марью Лянник нет детей, она сумела построить прекрасную карьеру. От души поздравляем сегодняшнюю именинницу!