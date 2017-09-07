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Марью Лянник откровенно рассказала, почему у нее нет детей

Сегодня отмечает юбилей!

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня популярная эстонская певица отмечает юбилей. Именно поэтому журнал Naised вспоминает сегодня интервью с певицей, которое она дала журналу Eesti Naine.

«Были бы мы стабильным государством, не говоря уже о материнской зарплате, как сейчас, был бы у меня ребенок или дети», – сказала в своем интервью Лянник. «Я всегда была слишком ответственным человеком. Я не смела брать на себя риски, из-за которых мог пострадать кто-то еще. К тому же, я должна была думать и о том, что со всеми трудностями должна справляться сама: моя мама была слишком далеко», – признается певица.

Несмотря на то, что у Марью Лянник нет детей, она сумела построить прекрасную карьеру. От души поздравляем сегодняшнюю именинницу!

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