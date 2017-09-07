Хочешь встретиться с президентом Керсти Кальюлайд? Тогда попробуй ее догнать!

В числе прочих, на участие в марафоне зарегистрировались президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер и министр культуры Индрек Саар.

Напомним, Керсти Кальюлайд является большой поклонницей бега и активно участвует в таких мероприятиях.

SEB Tallinna Maraton будет проходить с 8 по 10 сентября. С программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ!